Tunda Seleksi, Coach Timo Ajak Pemain Jalan-jalan Sore Lihat Stadion Batakan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Persiba yang dijadwalkan akan melakukan seleksi berjalan, Selasa (17/1/2017) sore, di Stadion Parikesit Persiba, memutuskan menunda agenda tersebut.

Pelatih menggantinya dengan aktivitas melihat pembangunan Stadion Balikpapan yang berada di Kecamatan Balikpapan Timur.

Pelatih Persiba, Timo Scheunemann, menjelaskan, tidak diadakannya seleksi berjalan di Stadion Persiba karena para pemain baru datang dan mesti istirahat terlebih dahulu di mess.

"Pemain baru datang dan belum siap. Dan tadi ada yang baru datang jam satu siang," tuturnya.

Pelatih berkewarganegaraan Jerman yang biasa disapa Timo ini mengungkapkan, ia ingin memperkokoh ikatan tali silaturahmi antar pemain.

Harapannya, agar nantinya ketika proses seleksi berjalan, pemain dapat bersaing secara sportif dan tidak bermain secara kasar.

"Sebelum try out, mereka harus saling kenal. Saya tidak mau ada budaya pas try out atau seleksi pemain nanti, pemain saling menjatuhkan. Harus bersaing secara sportif. Dan untuk itu, pemain di mess harus saling kenal. Itu poin plus bagi pemain. Agar nanti seperti pas main. Nanti main tendang keras-keras," tuturnya.

"Saya tidak inginkan hal itu (pemain bermain kasar), kami harus bersatu padu untuk sukses. Jadi kami ajak seluruh pemain untuk jalan-jalan ke stadion dan melihat stadion. Jadi nanti ketika di seleksi, saya tidak ingin ada pemain yang keras, berikan umpan keras-keras dengan sengaja, karena saya mantan pemain di sini (Persiba) dan Bima juga mantan pemain di sini. Jadi saya tidak ingin ada pemain yang bermain seperti itu ketika di seleksi nanti,"tegasnya, saat meeting kepada awak media, sebelum menuju ke Stadion Batakan.

Usai meeting, para pemain, ofisial, dan pelatih naik bus pemain secara bersama-sama.