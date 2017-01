Inilah 9 Foto Baby Margaretha yang Disukai Lebih 1 Juta Netizen

TRIBUNKALTIM.CO - Sembilan foto Baby Margeretha yang diposting di instagram pribadi @babymargareth.real disukai hingga jutaan orang.

Sembilan foto dengan berbagai pose yang disatukan dalam satu frame itu terpilih dari 373 foto yang diunggah Baby selama tahun 2016 lalu.

Di foto itu tertulis "2016 best nine on instagram#2016best"

Foto tersebut disukai 1 juta lebih netizen.

Terpilihnya sembilan foto terbaik tersebut diunggah Baby beberapa minggu lalu di Instagramnya.

Dia menuliskan kaption di fotonya "May The Year 2017 Bring for You….

Happiness,Success and filled with Peace,

Hope & Togetherness of your Family & Friends….

Wishing You a…*’*HAPPY NEW YEAR 2017*’*"

Ada sekitar 59 netizen mengomentari foto tersebut dan disukai lebih dari 2.900 orang.

Dilihat dari instagramnya, sembilan foto yang disukai netizen kebanyakan foto dengan pose seksi.

Foto-foto tersebut banyak menampilkan keseksian tubuh model majalah dewasa tersebut.

Di antara foto yang disukai adalah saat Baby berpose menggunakan tank top putih sambil memegang sepeda.