Pamer Foto Bayi Kawa Masih dengan Plasenta, Andien Bikin Netizen Takjub

TRIBUNKALTIM.CO - Jika biasanya bayi yang baru lahir langsung dipotong tali pusatnya.

Namun berbeda dengan postingan yang diunggah penyanyi Andien Aisyah di akun Instagramnya baru-baru ini yang membuat netizen takjub.

Bagaimana tidak, Andien mengunggah foto yang memperlihatkan bayi laki-lakinya yakni Askara Biru atau yang akrab dipanggil Kawa ini masih memiliki tali pusat yang terhubung dengan plasenta.

Proses yang dilakukan Andien untuk tetap membiarkan tali pusat terhubung dengan plasenta usai melahirkan bayi lucunya ini disebut juga dengan Lotus Birth.

Tali pusat bayi memang tidak dipotong sehingga tetap menempel pada plasenta atau ari-ari.

Sama seperti yang dituliskan Andien dalam caption foto tersebut, proses pemisahan antara tali pusat dan plasenta ditunggu secara alami setelah beberapa hari kemudian.

Andien sendiri dalam postingan ini mengungkapkan jika tali pusat bayinya baru terpisah usai 3 hari pasca kelahiran.

"Kawa, my lotus baby Bersama kakak plasentanya yang setia menemani selama 9 bulan di dalam rahim, hingga puput dengan sendirinya. In Kawa's case, it took 3 days. I let him to be born in wholeness and stay whole. Lotus Birth lengthens the peace of the womb. It is a choice, a gift from parents who recognize its significance," tulis @andienaisyah.

Memang menunda pemotongan tali pusat bayi masih merupakan hal yang dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bahkan mengutip dari laman alodokter.com, lotus birth sendiri hingga kini belum memiliki bukti ilmiah yang diakui secara medis.