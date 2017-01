Ketika Foto Luna Maya Bikin Netizen Bingung, Pangku Singa atau Anak Kambing?

TRIBUNKALTIM.CO - Selain seorang aktris dan penyanyi, Luna Maya juga dikenal sebagai seorang model.

Jadi nggak heran jika ia kerap muncul dalam acara peragaan busana atau model untuk keperluan pemotretan.

Namun ada hal unik dalam sesi pemotretan Luna baru-baru ini.

Penasaran seperti apa?

Coba simak unggahan Instagram Luna berikut ini.

"My baby Bara, Thank you @dr.irene13 @riomotret @kikylutan."

Begitulah bunyi keterangan dalam unggahan di atas.

Dalam foto tersebut nampak Luna yang brpose dengan binatang yang memiliki wajah mirip singa.

Tidak diketahui secara pasti apakah binatang berbulu putih tersebut merupakan anak singa atau hanya anjing yang mirip singa.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.