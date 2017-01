Maia Estianty Ditawari Makan Caviar, Netizen: Rasanya Kayak Apa Bun?

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan istri Ahmad Dhani yakni Maia Estianty dikenal memiliki gaya hidup mewah.

Maia sendiri sering kali pulang-pergi Eropa bukan untuk liburan atau sekadar bepergian namun untuk menghadiri sebuah event bergengsi.

Seperti saat ini Maia diketahui sedang berada di Genova, Swiss.

Melalui akun Instagramnya ibu dari tiga orang anak ini diketahui sedang menghadiri event dan pertemuan pameran jam bergengsi di Genova, Swiss.

Sebelum bertolak pulang ke Tanah Air, saat berada di kota Genova Maia sempat mengonsumsi makanan termahal di dunia yakni Caviar.

Pada postingan tersebut Maia menawari netizen, telur ikan sturgeon ini.

"50 grams of CAVIAR !!! Do you want it?," tulis maiaestiantyreal.

Seperti yang diketahui Caviar masuk di dalam daftar salah satu makanan termahal di dunia.

Caviar sendiri merupakan telur ikan sturgeon, jenis ikan yang sangat langka.

Jadi bukan hal yang mengejutkan jika caviar ini dibanderol dengan harga yang sangat fantastis.