Kok Begini Bentuknya, Netizen Menebak-nebak hingga Salah Fokus, Jangan Berpikir Negatif Dulu Lho

TRIBUNKALTIM.CO - Bagi kalangan anak-anak kecil permen atau gula-gula merupakan jenis makanan favorit lantaran memiliki rasa yang manis.

Tak hanya anak kecil, berbagai kalangan usia juga banyak yang gemar mengonsumsi permen.

Permen sendiri biasanya dikemas sedemikian rupa dengan bentuk lucu dan kemasan yang berwarna-warni agar menarik perhatian konsumen.

Nah berkaitan dengan kemasan dan bentuk permen, baru-baru ini netizen dibuat salah fokus dengan kemunculan permen yang memiliki bentuk unik dan anti-mainstream.

Bagaimana tidak penampilan permen yang diunggah oleh akun Instagram Jakarta Food Destination ini bentuknya bisa dikatakan nyeleneh banget.

Permen dengan kemasan berwarna biru ini telah dikemas sedemikian rupa hingga menyerupai alat kontrasepsi berupa kondom.

Tak hanya kemasan luarnya saja, bagian dalam permen ini juga menyerupai bentuk kondom.

Ditambah lagi dengan merk permen bernama "Duelerx" yang mirip dengan jenis kondom yang beredar di pasaran.

"Bukann! jangan pikir negatif dulu ini cuma permen... "Sweet Candy is Better than Sex? Emang bener?," tulis jktfooddestinations.

Sejak diunggah postingan ini tak pelak postingan ini mendapatkan beragam reaksi dari kalangan pengguna Instagram, disukai hingga 14.204 dan menuai 918 komentar.