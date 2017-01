Pamer Perut Seksi, Nikita Mirzani Bikin Netizen Salah Fokus Liat Tato di Bagian Tubuh Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Aktris sensasional Nikita Mirzani dikenal memiliki postur tubuh yang indah.

Walapun telah memiliki dua orang anak, namun tubuh Nikita masih begitu seksi.

Memiliki tubuh yang seksi Niki sapaan akrabnya juga kerap memamerkan potret vulgar dirinya di akun Instagram.

Seperti sebuah foto yang diunggahnya berikut ini. Nikita tampak memamerkan perutnya yang rata dan tato yang menghiasi tubuhnya yang seksi.

Pada postingan ini Niki mengenakan atasan mini berwarna hitam sehingga memperlihatkan perut dan tatonya.

Selain itu Niki juga mengenakan celana jeans sobek-sobek sehingga menambah kesan tomboy pada pakaian yang dikenakannya.

Namun, lagi-lagi netizen justru salah fokus melihat postingan ini lantaran sebuah tato yang berada di bawah perut Niki.

Tato yang terlihat meski tertutup celana jeans tersebut tampak berwarna merah.

Seolah mengetahui jika postingannya ini akan menuai kecaman publik.

Niki tak lupa menuliskan keterangan agar kalangan netizen tak perlu menilai penampilan dirinya. "Don’t judge others choices without understanding their reasons," tulis nikitamirzanimawardi_17.