VIDEO – Inilah Pemain Termahal di PBFC Dengan Nilai Kontrak Rp 523 Juta

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Cornel Dimas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemain baru asal Brasil, Helder Lobato ternyata sudah bergabung bersama tim Pusamania Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/1/2017) pukul 20.30 Wita.

Pemain bertinggi badan 190cm itu terlihat berbincang santai dengan kompatriotnya asal Brasil, Flavio Beck Junior.

Helder sedikit malu-malu meladeni permintaan awak media yang ingin mewawancarainya. Sebab Helder tak terlalu fasih berbahasa Inggris. Lantas Flavio menghampirinya dan bersedia menjadi penerjemah. Flavio mempersilakan Helder berbicara dalam bahasa Portugis, selanjutnya akan diterjemahkan Flavio dalam Bahasa Inggris.

Namun usai Helder panjang lebar berbicara, Flavio tampak kebingungan menjelaskan maksud perkataan Helder dalam Bahasa Ingrris.

"It's very difficult for me," kata Flavio sambil menertawakan Helder.

Kedua pemain tersebut malah asyik berdebat dalam bahasa Portugis. Helder akhirnya buka suara, ia menganggap Flavio seperti saudaranya sendiri meskipun baru mengenalnya.

"Saya hanya kenal Flavio di sini, bahan saya tidak kenal dengan pemain Brasil yang bermain di Liga Indonesia. Saya harap dia membantuku beradaptasi," ucap Helder.

Sebelumnya Helder sempat membela klub asal Yordania, Al Wehdat. Kabarnya Helder merupakan rekrutan termahal sepanjang sejarah PBFC, sekitar US$ 40 ribu atau sekitar Rp 523 juta.