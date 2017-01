VIDEO - Lihat Yuk, Aksi Panggung Taylor Swift Kecil yang Bikin Gemes Penonton

TRIBUNKALTIM.CO - Pasti sebagian besar dari Anda mengenal Taylor Swift bukan? Ya, penyanyi solo asal Amerika Serikat yang lagunya banyak hits dan menduduki peringkat pertama di tangga musik dunia.

Nah, tahukah Anda Taylor Swift ternyata ada yang kembarin loh. Tapi bukan seumuran Taylor, namun ada seorang gadis cilik asal Filipina yang terkenal lantaran aksi panggungnya yang meniru gaya Taylor Swift.

Bahkan gadis cilik ini dijuluki sebagai Taylor Swift cilik.

Langsung aja perkenalkan gadis cilik ini Xiamar Vigor. Ia masih berusia 7 tahun yang lahir di Exmouth, Devon, Inggris.

Xia panggilan akrbanya merupakan anak anak dari pasangan campuran. Sang ayah merupakan pria berkewarganegaraan Inggris sementara sang ibu merupakan warga asli filipina.

Xia Vigor

Gadis cilik ini sendiri terkenal di dunia maya setelah tampil memukau di sebuah ajang pencarian bakat di Filipina.

Ia tampil dengan meniru aksi panggung Taylor Swift dengan manyanyikan lagu berjudul 'You Belong With Me'.

Ketika tampil di atas panggung Xia yang mengenakan kostum anggota marching band ini langsung mendapat sorakan penonton.

Tak hanya itu, Xia juga mengenakan makeup, rambut palsu pirang, serta lipstik merah merona ala Taylor Swift.

Bahkan aksi panggungnya yang centil seperti Taylor juga dilakukan oleh gadis cilik ini.

Lebih mengesankannya lagi, ketika sedang berada di panggung, Xia juga sempat berganti kostum seperti yang dilakukan Taylor Swift.