Demi Keamanan, Mr Trump Serahkan Smartphone Android-nya ke Dinas Rahasia AS

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah menyerahkan smartaphone Android tercintanya menjelang acara pelantikannya, demikian laporan Associated Press (AP).

Hingga kini masih belum jelas diketahui apa jenis perangkat handphone yang dipakai Trump ketika akan menjadi Presiden ke-45 AS di Gedung Putih.

Menurut The New York Times, Trump sekarang akan menggunakan perangkat yang lebih aman, dienkripsi handset yang telah disetujui oleh Dinas rahasia AS.

Dia juga memiliki nomor telepon yang berbeda, Times melaporkan, mengutip orang yang dekat dengan Presiden terpilih.

Trump tidak menggunakan email, tapi dia menggunakan telepon Android untuk berkicau di twitternya.

Hingga kini pun tidak jelas apakah Trump akan diberikan BlackBerry dimodifikasi, seperti Presiden Barack Obama, ketika ia memimpin AS.

Ketika Obama diangkat pada tahun 2008, Obama melobi agar BlackBerry dipakainya di Gedung Putih, bertentangan dengan saran dari pengacara dan Secret Service.

Dia akhirnya diberikan perangkat memiliki fungsi yang terbatas, dan hanya sejumlah kecil orang tahu nomor telepon atau alamat emailnya. (Obama akhirnya beralih ke telepon lain.)

Pada bulan November, The New York Times melaporkan bahwa Trump prihatin tentang harus menyerahkan Androidnya ketika menjabat sebagai presiden.

Bahkan Trump khawatir akan menjadi "terisolasi" tanpa itu.

Menurut AP, Obama memiliki telepon yang memungkinkan dia untuk berkicau dari akun Twitter resminya.

Times melaporkan minggu ini bahwa hanya sekelompok kecil orang-orang akan memiliki nomor telepon baru trump, meskipun tidak jelas apakah telepon Android akan secara fisik disita. (The Verge/Tribunnews.com)