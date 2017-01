Pamer Lekuk Tubuh Aduhai, Syahrini Dituding Edit Foto, Kata Netizen: Garis Meja kok Ikutan Belok

TRIBUNKALTIM.CO - Memiliki tubuh langsing seperti gitar spanyol tentu saja menjadi idaman banyak wanita.

Namun di jaman yang serba canggih ini untuk mendapatkan bentuk tubuh yang diidamkan bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil.

Pasalnya saat ini terdapat beragam aplikasi edit foto yang dapat merubah bentuk tubuh sesuai yang diinginkan.

Namun adakalanya foto hasil editan itu terlihat kasat mata dan justru menjadi bahan bully.

Tak hanya kalangan masyarakat biasa, para kalangan selebritis pun sering kali kedapatan mengedit foto agar tubuhnya terlihat lebih ramping.

Nah, jika sebelumnya Catherine Wilson pernah dituduh netizen mengedit tangannya agar terlihat ramping.

Kali ini giliran Syahrini juga dituduh telah mengedit foto pada postingan terbaru di akun Instagramnya.

Pada postingan ini, Syahrini mengunggah potret dirinya yang tengah mengenakan gaun berwarna hitam yang elegan.

Syahrini tengah berpose di dekat meja bar, corak pada gaun tersebut yakni wajah seorang wanita.

"My Face On My Body !!!," tulis princessyahrini.

Memang jika dilihat foto yang diunggah wanita manjah ini tampak biasa saja.