Wow, Twitter Buka Akun Resmi di Instagram, Saling Menguntungkan?

TRIBUNKALTIM.CO - Twitter membuka akun resmi di layanan jejaring sosial lain. Perusahaan yang dikenal dengan logo burung berkicau itu "melebarkan sayap" dengan merambah layanan berbagi foto Instagram.

Akun Twitter di Instagram tetap menggunakan nama perusahaan itu, yakni "twitter". Sebagai profile picture, pihak Twitter memasang logo perusahaan.

Meski baru beroperasi, Twitter sudah memiliki centang biru. Artinya, akun tersebut telah diverifikasi oleh Instagram.

"See what's happening and what people are talking about," tulis Twitter dalam kolom biografi akunnya.

Menurut pantauan KompasTekno di akun resmi Twitter tersebut pada Jumat (20/1/2016), akun tersebut sudah mengunggah empat foto. Foto pertama Twitter di Instagram berupa simbol tanda seru dengan warna latar biru.

Kemudian, simbol titik diganti dengan logo burung khas Twitter. Twitter tidak menuliskan caption apapun dalam postingan tersebut. Post pertama itu sendiri diunggah pada tanggal 19 Januari 2017.

Hingga berita ini dinaikkan, jumlah follower Twitter di Instagram mencapai angka 45.500. Twitter belum follow satupun akun di Instagram.

Pembukaan akun di jejaring sosial lain, seperti yang dilakukan oleh Twitter, sebenarnya hal yang wajar. Selain di Instagram, Twitter juga sudah membuka akun resmi di Facebook.

Layanan Instagram pun memiliki akun resmi di Twitter. Akun tersebut bahkan sudah aktif dari Agustus 2010 lalu dengan jumlah follower yang mencapai 40,1 juta.

Pembukaan akun di jejaring sosial lain dapat dimanfaatkan untuk menyebar reach dan tentunya bisa sebagai ajang promosi untuk mencoba layanannya. (Kompas.com)