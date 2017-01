Jadi Cantik? Kata Natasha Wilona: Ah. . . Ada yang Lebih Penting dari Sekadar Jadi Cantik

TRIBUNKALTIM.CO- Ketika mayoritas kaum wanita ingin tampil cantik, hal tersebut justru tak berlaku bagi Natasha Wilona.

Aktris muda yang terkenal dalam perannya di sinetron berjudul "Anak Jalanan" ini mengaku jika ia tidak begitu terobsesi menjadi cantik.

Hal tersebut diketahui pada postingan yang diunggah mantan kekasih Stefan William ini di akun Instagramnya.

Natasha mengunggah foto berisikan tulisan mengenai melupakan keinginan menjadi cantik.

Dalam postingan ini terdapat banyak hal selain menjadi cantik yang lebih abadi.

"Mereka selalu mengatakan jadi perempuan itu harus cantik. Tapi sejujurnya? lupakan hal itu. Jangan jadi cantik. Marah, berwawasan luas, konyol, menarik, lucu, miliki jiwa petualang, gila, bertalenta dan masih banyak hal menarik lainnya yang abadi dibandingkan dengan menjadi cantik," kuti Natasha.

Pada postingan ini Natasha yang terkenal sudah memiliki wajah berparas cantik ini tidak lagi mengebu-gebu untuk menjadi lebih cantik.

Justru masih banyak hal penting lainnya untuk menjadi hebat sesuai definisi masing-masing daripada hanya fokus untuk menjadi cantik.

Tak lupa Natasha juga menuliskan keterangan pada postingan ini berisikan semangat untuk semua pengikutnya di Instagram.

"Cheer up! Have a great day all," tulis Natasha.

Postingan berisi semangat ini, membuat pemeran Reva dalam Sinetron Anak Jalanan ini mendapatkan komentar positif dari kalangan netizen.

"Semangat yah buat ka Wilona," komentar akun rachman5179.

"Biarkan orang2 disekitarmu mebencimu . Mereka hanya iri terhadap prestasimu . Saya yakin ituu . Kamu itu ga banyak sensasi ga banyak omong . Masa bodo orangnya . Ihhh nice bgt . Orang diluar sana cuma kurang honor aja. Semangat trus @natashawilona12," sahut akun fitri_nafsi_mutmainah.