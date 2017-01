Kiper PBFC Ini Semakin Pede Samai David De Gea

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjaga gawang Pusamania Borneo FC (PBFC), Nadeo Argawinata optimis menyambut musim baru kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Sebelum Liga 1 bergulir, kiper kelahiran Kediri ini sukses digaet perusahaan olahraga ternama asal Jerman, Adidas.

Nadeo mendapat kontrak pribadi dari Adidas selama satu tahun.

Nantinya Adidas akan memasok kebutuhan Nadeo di lapangan hijau termasuk sepatu dan sarung tangan kiper.

Nadeo mengaku bangga bisa menjalin kerjasama dengan Adidas. Bahkan ia sempat tak percaya perusahaan apparel olahraga itu memantau penampilannya. Sebelumnya Nadeo memang kerap tampil menggunakan sepatu dan sarung tangan buatan Adidas, meski tak diikat kontrak.

"Ini seperti mimpi buat saya. Gak menyangka juga bisa dikontrak Adidas, karena saya memang menyukai sepatu dan sarung tangan buatan Adidas. Alhamdulillah sekarang dikontrak dan tentu ini kebanggaan tersendiri buat saya," ucap Nadeo di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (21/1/2017) pukul 17.30 Wita.

Nadeo juga merasa tampil percaya diri setelah dikontrak Adidas.

Pasalnya kiper favoritnya asal Spanyol, David De Gea juga merupakan ikon Adidas. Ia berharap, bisa menunjukkan kepercayaan Adidas itu di atas lapangan.

"De Gea itu idola saya. Saya semakin percaya diri karena bisa dikontrak Adidas, sama selerti De Gea. Terima kasih juga Sportinco for the professional sport management and agency service dan bos Nabil Husein Said Amin atas kesempatan yang diberikan," katanya.

Saat ini Nadeo mengaku terus memperjuangkan tempatnya sebagai kiper utama. Iapun tak sabar berlaga di Liga 1 dengan komponen Adidas Ace Fingertips yang melekat di tangannya dan Ace 16 di kakinya.

"Sekarang saya berlatih lebih keras dan giat lagi supaya bisa mendapat kesempatan tampil di Liga. Kiper PBFC hebat-hebat, ini persaingan yang sehat. Tapi saya merasa lebih percaya diri untuk membuktikan kesempatan yang diberikan Adidas," ujar pemain yang mengecat rambutnya menjadi warna blonde itu. (*)