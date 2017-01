Agar Bayi Tidak Rewel Saat Mandi, Ini Tiga Tips Pentingnya

TRIBUNKALTIM.CO - Memandikan bayi bisa menjadi momen ibu dan bayi mempererat hubungan.

Catatan pentingnya, Anda harus menciptakan waktu mandi terasa seru dan menyenangkan untuk si kecil sehingga tidak menangis atau rewel.

Menurut The World Health of Organizatio (WHO) bayi yang baru lahir harus menunggu 24 jam untuk dimandikan.

National Health Service (NHS) di Inggris menganjurkan untuk memandikan bayi dengan cara mencuci wajah, leher, tangan, dan kaki.

Metode ini efektif untuk membersihkan bayi sampai dengan ibu cukup percaya diri untuk memandikan mandi dalam bathtub.

Seorang suster maternal dan penulis buku Blissful Baby, Lisa Clegg, menguraikan tiga kiat penting untuk menciptakan waktu mandi bayi yang menyenangkan. Berikut penjelasannya:

Mandi bersama dalam satu bathtub dengan bayi

Mandi bersama ibu membuat bayi lebih mudah tenang dan tidak membuatnya rewel. Cara ini cukup efektif untuk membuat ibu merasa rileks sehingga memengaruhi produksi Air Susu Ibu (ASI).

“Bayi akan merasa tenang dan aman dalam pelukan atau genggaman ibu selama mandi. Memeluk bayi dalam air hangat menjadikan si kecil tidak menangis dan stres,” jelas Clegg.

Mainan plastik dan berwarna

Clegg menyarankan bahwa keberadaan mainan berwarna saat mandi bisa merangsang mata bayi untuk mulai mengenali rona dan mengidentifikasikan lingkungan sekitar.

Teratur dan rutin

Setiap hari mandi dalam waktu yang sama membuat bayi secara refleks bersiap pada aktivitas tersebut.

“Biasakan memandikan bayi sebelum makan atau minum susu. Cara ini membuat mereka lebih rileks dan tidak rewel saat makan,” pungkasnya. (Kontributor Female, Rakhma)