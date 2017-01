Dari yang Kocak hingga Serem, Ini 5 Film Keren yang Tayang Februari 2017

TRIBUNKALTIM.CO - Kalo ngaku moviegoers, kamu pasti nggak akan mau ngelewatin satu pun film keren yang tayang setiap bulannya.

Mungkin ya nggak semua film bakal kamu babat abis. Tapi seenggaknya, film-film keren yang baru tayang, pasti langsung kamu sambangi. Bener, nggak?

Nah, sebagai pecinta film yang harus selalu nonton film-film terbaru, ada 5 rekomendasi film keren yang bakal tayang Februari 2017 mendatang. Baik film Indonesia, maupun film dari luar negeri, komplit.

Apa aja judul film yang jadi rekomendasi? Simak langsung aja, nih.

Kuy dikebet!

1. Rings

Lebih dari 10 tahun berselang dari film The Ring yang dirilis tahun 2002 dan The Ring Two dilepas 2005, film terbaru dari franchise ini bakal hadir Februari mendatang.

Sempat dikabarkan akan tayang Oktober 2016 kemarin, ternyata Rings baru akan dirilis Februari besok.

Trailer-nya udah dirilis dan ceritanya pun masih sama menyeramkan.

Kali ini, Rings bakal berkisah tentang seorang perempuan muda yang khawatir sama kehidupan pacarnya.