Astaga! Rupanya Begini Porsi Makan Deddy Corbuzier saat Jalani Program OCD

TRIBUNKALTIM.CO - Memiliki tubuh langsing dan sehat menjadi dambaan setiap orang.

Tidak heran berbagai metode diet atau pola makan mereka jalani demi mencapai tubuh ideal.

Presenter kondang, Deddy Corbuzier bahkan memiliki program diet sendiri yang diciptakannya.

Program dietnya itupun diberi nama Obsessive Corbuzier's Diet (OCD).

Metode OCD milik sang master ini sudah banyak diikuti oleh masyarakat di luaran sana.

Tentu saja, sebagai pencetus, Deddy juga menjalankan program OCD ini.

Tapi kalian penasaran nggak sih dengan porsi makan presenter talkshow Hitam Putih ini saat menjalani OCD?

Lewat akun Instagram @mastercorbuzier membocorkan porsi makannya.

"Kalau crew @officialhitamputiht7 semua udah tau makan saya gimana kalau lagi diet #OCD so i decide to show you :) have fun eating my friends!! #10chickens #bowlofrice #greatappetite #diet #thisisOCD #eatlikeaboss #junkfood," tulisnya.

Tampak satu piring nasi putih dengan porsi sewajarnya ala pria.