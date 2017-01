Keracunan Air Mengintai Warga Samarinda

Fahrizal Adnan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sering kali kita mendapatkan air yang keruh ketika membuka kran air.

Hal ini juga ditambah dengan adanya beberapa wilayah di Samarinda yang tidak mendapatkan pelayanan air. Padahal kebutuhan akan air terutama air bersih dan air minum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan kita. Apalagi tubuh kita sebagian besar terdiri dari air.

Kita membutuhkan air untuk dikonsumsi dengan kualitas dan kuantitas standar. Lebih jauh lagi, akan muncul pertanyaan, apakah air minum yang setiap hari kita konsumsi aman dan layak?

Warga Samarinda pada umumnya mendapatkan air minum melalui 3 sumber, yaitu dari perusahaan air minum, air galon isi ulang dan air minum kemasan yang dijual secara luas. Pada kondisi-kondisi tertentu terkadang ada pula yang langsung mengambil dari sungai Mahakam. Untuk air dari perusahaan air minum yang mengalir di kran-kran air, masyarakat terbiasa untuk memasaknya terlebih dahulu.

Sumber air ini menjadi kecenderungan utama warga samarinda untuk mendapatkan kebutuhan airnya. Namun air yang keruh dan sering tidak mengalir menjadi problem yang sering kali ditemukan.

Keruhnya air dapat disebabkan karena proses pengolahan yang tidak optimal ataupun pipa distribusi yang kotor.

Adapun tidak lancarnya air dapat disebabkan karena kemampuan pompa air, tinggi permukaan (kontur) Kota Samarinda yang beragam, serta faktor daya produksi yang terbatas.

Kejadian yang terus berulang ini acap kali membuat warga samarinda sudah terbiasa dan acuh, tetapi tidak sedikit pula yang berusaha mencari alternatif lainnya.

Bagi mereka yang ingin mencari sumber air minum lain, air galon isi ulang dapat menjadi pilihan kedua.

Air kran (ledeng) hanya digunakan untuk mencuci, sedangkan untuk minum mereka menggunakan air galon. Air galon dirasa lebih aman dikarenakan lebih jernih dan sudah dilakukan pengolahan tambahan dengan filter reverse osmosis (RO) dan lampu ultraviolet (UV). Pada tahun 2009 Puskesmas Sempaja melakukan penelitian terhadap 17 depot galon isi ulang dan ditemukan bahwa 7 depot tidak lolos uji bakteriologi.

Hal ini dapat terjadi karena adanya pemilik depot yang tidak memperhatikan sumber air depotnya ataupun dikarenakan tidak dilakukan perawatan yang baik akan mesin pengolahan airnya.

Kita dapat bayangkan, dengan alasan keuntungan sesaat bagaimana jadinya jika pemilik depot air minum tidak membersihkan filter airnya secara rutin dan mengganti lampu UVnya secara berkala, tentu kualitas air tidak dapat dijaga.

Pilihan ketiga jatuh kepada air minum kemasan air minum kemasan cenderung dirasa lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kualitas air minum kemasan pada dasarnya juga sangat tergantung dengan sumber air kemasan dan bagaimana perusahaan penyedia air minum kemasan melakukan pengolahan air.

Tentu kualitas air minum kemasan juga disertai dengan biaya operasional yang dibebankan kepada konsumen dengan berbagai tingkatan harga.

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes) No. 492 Tahun 2010 mengenai kualitas air minum, telah dijelaskan secara detail mengenai parameter-parameter kualitas air minum yang terdiri dari 3 parameter utama yaitu, parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan, parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan dan parameter tambahan.

Secara kasat mata dan sederhana, kualitas air yang baik yaitu tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Hal ini tidak salah, tetapi tidak dapat dinilai secara objektif karena setiap orang dapat berbeda pendapat tentang rasa, bau, dan warna.

Oleh karenanya tes di laboratorium sangat diperlukan. Hal yang mengkhawatirkan ialah saat ini untuk parameter tertentu memerlukan alat khusus untuk menganalisanya seperti alat Gas Chromatography (GC).

Di Samarinda hanya lembaga seperti Badan Riset dan Standarisasi Samarinda (Baristand) yang memilikinya, sedangkan untuk Universitas Mulawarkan memiliki jenis Chromatography berbeda yang pemakaiannya juga terbatas.

Padahal beberapa parameter spesifik kimiawi organik dan anorganik seperti disinfection by products (DBPs) yang walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi berpotensi beracun dan berbahaya, apalagi jika mengendap setelah bertahun-tahun.

Tips aman mengkonsumsi air minum

Lalu bagaimanakah cara kita mengkonsumsi air minum dengan aman. Pertama, pilihlah air minum yang kualitas terbaik untuk dikonsumsi secara langsung. Konsumen diharapkan mendapatkan informasi yang utuh terhadap kualitas air yang akan dikonsumsinya, dimana hak mendapatkan informasi barang/jasa dan memilihnya berdasarkan informasi yang didapat merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999. Penyedia air minum pun diharapkan terus melakukan perbaikan kualitas air secara berkelanjutan. Kedua, jika mendapatkan air dari saluran air, maka pastikan untuk ditampung dahulu sebelum digunakan. Hal ini dilakukan dengan harapan kotoran yang terbawa dapat mengendap dan berkurang. Setelah yakin air dalam keadaan bersih, maka masaklah air hingga mendidih. Beberapa zat pun dapat mengendap setelah mendidihkan air. Hal ini dapat kita lihat pada dasar teko yang sering kali muncul kerak setelah memasak air. Berdasarkan United States Environmental Protection Agency (US EPA) dan World Health Organization (WHO) memasak air selama tiga menit dapat membunuh bakteri pathogen, virus dan protozoa.

Ketiga, Jikalau di rumah menggunakan alat bantu pembersih air yang dijual umum, dimana menjanjikan air dengan kualitas tertentu, pastikan melakukan uji lab terlebih dahulu.

Potensi menurunnya kualitas air

Menurunnya kualitas air baku yang akan diolah menjadi air minum, berpotensi terus akan terjadi dari tahun ke tahun.

Padahal kualitas air sangat mempengaruhi kesehatan, misalnya gigi dan ginjal. Hal ini dikarenakan kondisi air yang mengalir di rumah-rumah warga kota samarinda sangat tergantung kepada kualitas air baku dari sungai Mahakam yang akan diolah oleh instansi terkait.

Ketika kualitas air baku baik, maka proses pengolahan akan cenderung lebih mudah dan hasil keluaran air minum akan lebih berkualitas.

Kualitas air baku sendiri sangat tergantung pada dua faktor utama, yaitu, faktor alam dan faktor manusia.

Faktor alam terlihat ketika terjadi musim kemarau. Acap kali tiga unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) air minum, yaitu IPA pulau atas, IPA bukuan dan IPA palaran tidak dapat difungsikan karena masuknya (intrusi) air laut yang menyebabkan terganggunya proses pengolahan air minum.

Pengaruh manusia terhadap air baku juga terlihat dari data dinas kelautan dan perikanan Kutai Kartanegara. Ketika pertambangan batu bara masih marak, terjadi penurunan jumlah produksi udang di sekitar Delta Mahakam.

Potensi menurunnya kualitas air sungai Mahakam juga dipengaruhi mengalirnya air limbah domestik ataupun dari beberapa pasar ke sungai karang mumus yang tidak dikelola maksimal. Sungai karang mumus akhirnya bermuara ke arah Sungai Mahakam di daerah Selili (pelabuhan). IPA di daerah selili dan sungai kapih pun berpotensi mendapatkan sumber air baku yang buruk.

IPA Bendang dapat menjadi alternatif di masa depan

Jika kita merujuk sejarah, IPA yang dibangun pada zaman Belanda yaitu IPA Tirta Kencana di daerah Milono, cenderung lebih memperhatikan letak geografis. Pembangunan IPA tersebut lebih ke hulu dibandingkan pembangunan pada masa itu yang lebih dipusatkan di daerah sepanjang sungai karang mumus (Samarinda ulu dan Ilir) dan kampung baqa (Samarinda seberang). Pembangunan IPA lebih baik diletakkan sebelum (di hulu) pemukiman karena keberadaan pemukiman sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas air permukaan disekitarnya. Posisi pengolahan lebih ke hulu ini juga diharapkan dapat menurunkan potensi pengaruh intrusi air laut di musim kemarau.

IPA Bendang merupakan IPA yang mengambil air baku paling hulu dibandingkan pengolahan air lainnya. Kapasitas hasil produksi IPA Bendang saat ini pun cukup menjanjikan yaitu sekitar 400 L/detik, kapasitas kedua terbesar dari tiga belas IPA yang ada setelah IPA Cendana. Terlepas dari kemelut managemen dan proses produksi di IPA Bendang, potensi yang dimiliki IPA ini cenderung sangat menjanjikan.

Posisi geografis dan potensi perluasan lahan yang sangat mungkin dilakukan peningkatan merupakan aspek yang menjadi pertimbangan kedepan.

Bahaya yang mengintai adalah kemungkinan pencemaran kiriman dari kota yang lebih hulu dari Sungai Mahakam seperti Tenggarong.

Penambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan sangat memungkinkan air limbah dan air limpasan tambang yang dapat memperburuk kualitas air Sungai Mahakam. (*)