Natal dan Tahun Baru Sudah Lama Berlalu, Harga Cabai di Tanjung Selor Tetap Tinggi

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Walau momen Natal dan Tahun Baru sudah lama berlalu, harga cabai di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tanjung Selor, belum normal.



Seperti pantauan Tribunkaltim.co di Pasar Induk Tanjung Selor, Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Senin (23/1/2017) siang, harga cabai rawit di tingkat pengecer masih berkisar diangka Rp 85.000 - 90.000 per kg.

Padahal normalnya, cabai jenis ini biasa dijual di harga Rp 40.000 - Rp 60.000 per kg-nya.

"Kalau cabai masih mahal, Rp 90.000 per kg, belum turun-turun," ujar Ponijem, pedagang di Pasar Induk.



Sementara harga-harga kebutuhan pokok lainnya seperti tomat, bawang merah, bawang putih, sudah relatif normal.



Zul, pedagang lainnya mengungkapkan, untuk harga daging sapi sudah normal yakni diangka Rp 145.000 per kg dan daging ayam Rp 45.000 per kg-nya.



"Kalau daging sapi sudah normal. Ini juga kemungkinan bisa turun lagi sampai Rp 135.000 waktu Imlek nanti," ujar Zul, pedagang daging. (*)