Curhat Bentuk Tubuh, Prilly Latuconsina Minta Netizen tak Komentari Penampilannya

TRIBUNKALTIM.CO -- Prilly Latuconsina mulai dikenal publik setelah memerankan sinetron berjudul Ganteng Ganteng Serigala yang ditayangkan sebuah stasiun televisi nasional.

Selain jago dalam berakting dara berusia 20 tahun ini rupanya juga memiliki bakat di dunia tarik suara.

Hal ini terbukti belum lama ini Prilly menggelar konser mininya. Bahkan akhir-akhir ini Prilly sering tampil bernyanyi di berbagai macam event.

Seperti yang baru-baru ini Prilly diketahui tampil menghibur penggemarnya di Emporium Pluit Mall, Jakarta.

Aksi panggungnya yang memukau ini diunggah Prilly ke akun Instagram. Tampak gadis kelahiran Tangerang ini tampil cantik dengan menggunakan dress berwarna merah marun.

Pakaian tersebut memperlihatkan lekuk tubuhnya yang aduhai.

Pada postingannya ini Prilly justru curhat mengenai bentuk tubuhnya. Ia mengaku bahwa dahulu bentuk tubuhnya terlihat gemuk.

Bahkan ia menuai hujatan dari publik, hal tersebut dijadikan motivasi baginya untuk berdiet ketat agar mendapatkan tubuh yang ideal.

Setelah berhasil menurunkan berat badannya Prilly justru kembali menuai tuduhan yang tidak menyenangkan. Sebelum menutup curahan hatinya, Prilly berpesan agar netizen tak mencampuri urusan pribadinya terutama mengomentari penampilan fisiknya.

"Please guys MY BODY IS NOT YOUR BUSINESS! Mau badan saya sebesar paus atau sekecil lidipun itu bukan urusan kalian. Mendingan kalian urusin badan kalian sendiri supaya langsing daripada sirik sama pencapaian orang lain. Love you," tulis @prillylatuconsina96.

Kendati menonaktifkan kolom komentarnya, postingan gadis ini diunggah ulang oleh akun gosip @noona_bigos.

Netizen beragam dalam menanggapi postingan yang diunggah Prilly. Ada yang mengungkapkan jika postur tubuh Prilly tak mengalami perubahan yang berarti dan adapula yang salah fokus mengomentari suara Prilly.

"Tp emng prasaan body dia blm ada perubahan gtu eon @noona_bigos dari jaman behula smp skrg ya tingginya sgtu sexy nya sgtu tp gapapa dehh dedek ily stidak nya ada prestasi nya gk cm modal sensasi doank," tulis akun sii_embhull_hongkong.

"Yhaaa bebas lah ya dia ngomong apa. Toh kalo dinyinyirin pasti ada aja fans garis keras dia," komentar akun ranaul24.

"Aduuhh ijk salfok ke suaranya eon. Mengingatkan pada cici disney hahaha dengan lagunya yg legend maaf," ungkap akun tiaramadhanmadon. (*)