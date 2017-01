Kompak 9 Tahun Bersama, Mey Chan Pilih Tinggalkan Duo Maia

TRIBUNKALTIM.CO -- Kabar perpisahan datang dari grup musik Duo Maia.

Grup vokal duet yang dibentuk pada 2008 silam yang beranggotakan Maia Estianty dan Mey Chan kini diketahui telah berakhir.

Hal ini dipicu lantaran Mey Chan yang makin dikenal publik selama bergabung dengan Duo Maia ini memutuskan untuk pindah ke luar negeri.

Pindahnya Mey ke luar negeri dan tak akan kembali ke Tanah Air ini tentu saja membuat grup musik ini harus mengucapkan salam perpisahan.

Kabar mengenai hengkangnya Mey Chan sendiri diumumkan oleh Maia melalui akun Instagramnya.

Pada postingan tersebut Maia mengungkapkan jika Mey merupakan pasangan duet yang terbaik di dunia.

"9 tahun sudah kami bersama. DUO MAIA !!!!! 9 years we've been together.....Happy anniversary. And @meichanmunos you are the best singer partner in the world !!!! I LOVE YOU. Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tdk pulang lagi ke Indonesia. hiks hiks," tulis Maiaestiantyreal.

Tak hanya Maia saja yang merasa sedih ditinggalkan pasangan duetnya di panggung.

Netizen yang mengetahui kabar perpisahan ini juga meluapkan kesedihan mereka membanjiri kolom komentar.

Seperti yang disampaikan akun michikoida, "Yaaaah bun pasti kangen bgt kbrsamaan klian nyanyi...bikin konser dlu bun sblm kak @meichanmunos pergi!!."

"Ikutan sedih.... hikss," tulis akun setyawati_linda.

Kekosongan di Duo Maia ini pun juga menjadi perhatian netizen.

Banyak netizen yang menyarankan agar sosok penyanyi Tata Janeeta dapat menjadi pilihan menggantikan Mey Chan

"Cocok tuh duet sama tata janeet bun," komentar akun camhinhimawan.

"Iya sma tata janeeta duetnya pasti kereenn. Aku suka suara nya tata," ungkap akun muliawati_ida. (*)