Salome dan Orang-orang Balikpapan

oleh: ARIF ER RACHMAN

DIA gadis muda, cantik, lincah, dan menggoda. Saya membayangkannya seperti Monica Belucci muda atau Angelina Jollie muda. Bisa juga Scarlett Johansson, Blake Lively, atau Kristen Stewart. Atau Anda mungkin punya bayangan sendiri, silakan.

Dia pandai menari dan tarian erotisnya membuat siapa pun bersedia menuruti permintaannya, termasuk -- khususnya -- ayahnya sendiri, Raja Herod Antipas, yang menguasai Galilea dan Perea di bawah Kekaisaran Roma pada awal-awal tahun Masehi.

Suatu ketika sang Raja berulang tahun dan menggelar pesta makan malam di Istana.

Dia pun memberi hadiah tarian erotis terhebat dikenal sebagai "Dance of the Seven Veils".

Ilustrasi (FOTO: artrenewal.org)

Raja Herod begitu puas, begitu pula para pembesar Istana dan panglima-panglima tinggi serta tokoh-tokoh penting yang hadir sebagai undangan.

Begitu terhiburnya, sang Raja pun berseru pada putrinya di hadapan seluruh undangan: "Kamu boleh minta apa saja, akan aku kabulkan, bahkan separuh dari kerajaanku," kata Herod.

Alih-alih langsung menjawab, sang Putri bergegas menuju ibunya, sang Permaisuri Herodias, untuk menanyakan apa yang harus ia minta.

Herodias, yang sakit hati dengan pernyataan Yohanes Pembatis yang menyebut perkawinannya dengan Raja Herod tidak sah, mengusulkan pada putrinya untuk meminta kepala Yohannes Pembaptis.

"Aku ingin kepala Yohanes Pembaptis disediakan kepadaku di atas nampan perak sekarang juga," kata sang Putri kepada sang Raja di hadapan semua undangan.