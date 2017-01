Sambut Perayaan Imlek, Aston Samarinda Siapkan Paket Menu Family Dinner

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kabar gembira untuk warga Kota Samarinda dan sekitarnya. Aston Samarinda Hotel & Convention Center menyediakan beberapa paket menu spesial untuk family dinner menyambut perayaan Imlek 28 Januari 2017.

“Kami menyediakan paket menu untuk Family Dinner di Restoran Silversea, Jumat (27/1/2017) pukul 19.00-22.00. Hanya seharga mulai Rp 188.888++/person,” ungkap Carollyne Yevado Tohjoyo, Marketing Communication Aston Samarinda Hotel & Convention Center kepada Tribunkaltim.co, Selasa (24/1/2017).

Menu yang tersedia antara lain yhe shang ikan salmon, sup asparagus daging kepiting, sup bibir ikan dengan seafood, sup ayam isi kuah (pa pu key), ayam panggan gandum, burung dara ngohiong, kepiting soka telur asin, gurami steamed rasa jahe, ikan kerapu steamed rasa bawang putih, mi goreng dengan charsiu ayam, mi goreng ulang tahun, dan lainnya. Tersedia juga pilihan snack berupa bakpao ayam, mantau isi ayam, kue moci, jeruk mandarin.

Menariknya, akan ada pula 22 Lucky Angpao berisikan hadiah-hadiah menarik mulai dari voucher makan, voucher berenang, voucher diskon, hingga voucher menginap, yang boleh diambil setiap tamu yang telah melakukan reservasi meja.

Untuk 10 pemesan pertama paket dinner akan diberikan voucher makan seharga Rp 150.000 yang dapat digunakan untuk kedatangan selanjutnya. Karena tempat yang tersedia terbatas, tambahnya, semakin cepat konsumen melakukan reservasi maka kesempatan untuk mendapatkan hadiah semakin besar.

Selain itu, para tamu akan dihibur dengan penampilan atraksi barongsai, kehadiran Dewa dan Dewi Rejeki, dan musik lainnya.

Sekadar diketahui, Aston Samarinda Hotel & Convention Center merupakan hotel bintang empat di Samarinda memiliki 165 kamar dengan tujuh tipe kamar (superior, deluxe, deluxe studio, business suite, junior suite, executive suite, president suite).

Merupakan bagian dari Archipelago International, Aston Samarinda memiliki delapan ruang pertemuan, dan memiliki indoor swimming pool tepat di lantai 12. Terhubung dengan pusat perbelanjaan Samarinda Central Plaza Mall dan Entertainment Center, Aston Samarinda merupakan pilihan terbaik selama anda menginap di Kota Samarinda.(*)