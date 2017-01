Unggah Foto Romantis Bareng Suami, Nana Mirdad Bikin Iri Netizen

TRIBUNKALTIM.CO - Pesinetron Nana Mirdad telah menikah dengan seorang aktor sinetron tampan Andrew White sejak tahun 2006.

Meski bahtera rumah tangga mereka kini memasuki usia 11 tahun, tampaknya tak membuat keromantisan mereka pudar.

Justru pasutri ini tampak semakin romantis dan bikin iri kalangan netizen. Melalui akun Instagramnya Nana adik Naysila Mirdad ini membagikan keromantisan mereka.

Pada foto yang diunggahnya tampak Nana sedang berendam di dalam bathtube yang dipenuhi busa bersama sang suami.

Nana dan Andrew tampak bahagia dengan senyuman yang terpancar ketika menikmati jasa spa saat berlibur di Pulau Dewata Bali.

Suasana romantis makin terlihat dari dengan beberapa bunga kuning yang mengelilingi bathtube.

Caption yang dituliskan Nana pun kian menambahkan kesan romantis.

"Another romantic day with my love at Maison Aurelia, Sanur with the spa by @mandaraspaasia," tulis nanamirdad_.

Sejak diposting, foto keromantisan nana tak luput menyita perhatian netizen.

Tak sedikit netizen yang mengaku dibuat iri melihat kemesraan pasutri yang telah dikaruniai dua orang putra dan putri ini. Selain itu netizen juga turut berharap agar hubungan rumah tangga mereka selalu langgeng.

"Enak ya kalau udh halal," ungkap rtriyandi.

"Bikin iri," sahut akun wahyumy5363.

"Relationship Goals tuh kayak gini... Halal," timpal akun rumahmemez.

"Enak ya punya suami romantis, awet mudah," tulis akun stefanny_wiguna.

"Mba @nanamirdad_ cantik bgt... awet ampe Kakek nenek ya mba sama mas bojo," harap akun starayleee. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)