Brooklyn, Anak Sulungnya Live Chat di Instagram, Usil, Ini yang Dilakukan Davd Beckham

TRIBUNKALTIM.CO - Brooklyn Beckham putra sulung mantan pemain sepak bola David Beckham dibuat malu hingga berwajah merah ketika sedang lakukan siaran langsung di Instagram.

Sang ayah yakni David Beckham rupanya ikut memberikan komentar ketika Brooklyn sedang asyik narsis siaran langsung.

Diantara ribuan netizen yang memberikan komentar pujian dan salam halo dari berbagai belahan dunia.

David justru memberikan komentar usil dan menegur sang anak yang seharusnya sedang berada di sekolah.

"U should be at school," tulis David.

Brooklyn Beckham

Tak hanya satu komentar, David kemudian lanjut mengomentari pakaian yang dikenakan oleh Brooklyn.

"That's my shirt (itu bajuku)," ungkap ayah beranak tiga ini.

Rupanya keusilan David ikut berkomentar layaknya netizen kembali dilakukannya.

Kini giliran foto yang diunggah Brooklyn yang menjadi sasarannya.

Brooklyn Beckham

Pada postingan itu Brooklyn remaja berusia 17 tahun ini mengunggah pakaian kekiniannya (OOTD: outfit of the day) yang sama ia kenakan ketika melakukan siaran langsung.

Remaja ini tak lupa menuliskan caption pada foto unggahan tersebut.

Brooklyn menuliskan "foggy day atau berkabut". David kembali berkomentar menyindir pakaian yang dikenakan oleh si sulung.

"Pakaian yang bagus, tapi dari mana kamu mendapatkannya???," tulis David.

Sebagai seorang sosok papa gaul, rupanya David kerap meninggalkan komentar usil di beberapa postingan yang diunggah oleh sang anak.

Tak ayal kedekatan David dan Brooklyn mendapatkan komentar positif dari berbagai kalangan netizen yang mengaku jika sang ayah merupakan sosok papa idaman.

Seperti yang disampaikan oleh seorang netizen dengan akun nfajriaa, "Bapak goals." (theSun/Ayuk Fitri Astuti)