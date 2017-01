Ulang Tahun, Maia Estianty Dapat Kejutan dari Dua Putra Gantengnya

TRIBUNKALTIM.CO -- Musisi Maia Estianty mendapatkan kejutan spesial dari dua putra tampannya yakni Ahmad Al Ghazali dan Abdul Qodir Jaelani.

Maia resmi berusia 41 tahun hari ini Jumat (27/1/2017).

Di hari spesialnya Maia mendapatkan kejutan berupa kue ulang tahun dari anak-anaknya yang kini telah beranjak dewasa.

Kebahagiaan Maia mendapatkan kejutan ini dituangkan melalui akun Instagramnya.

"Thank you my Lopely !!!! #myboys ..... @alghazali7 @duljaelani #birthday #maiaestianty #diarymaia," tulis akun maiaestiantyreal.

Tampak dalam foto tersebut Maia tersenyum bahagia sembari memegang kue berhiaskan lilin angka yang menunjukkan usianya sekarang sambil berpose bersama Al dan Dul.

Tak hanya kue ulang tahun pada postingan tersebut terlihat pula Maia mendapatkan beberapa buket bunga yang indah.

Kehadiran putra keduanya yakni El juga menjadi pembahasan netizen lantaran tidak terlihat dalam foto tersebut.

Dikenal sebagai sosok artis yang memiliki banyak penggemar dan juga tidak memiliki haters.

Sejak diunggah tak ayal foto ini mendapatkan berbagai respon postif dari kalangan netizen.

Mayoritas netizen memberikan ucapan selamat serta doa terbaik.

"Happy birthday Bun....Stay Young...N happy terusss...Makin Sholihah..Jdi panutan bagi prmpuan masa kini...aamiin," ucap akun viciwidyani.

"El nya kmn bun @maiaestiantyreal," tanya akun ditaaindriaa.

"Selamat ulang tahun bundaaaaaa♡ Semoga bunda selalu diberikan kesehatan,panjang umur,dikasih rezeki yang makin berlimpah,dan semoga bunda bisa selalu bersama tiga jagoannya bundaaa♡Iloveyou BundaMaia:*," harap akun amiyani31.

"Dirgahayu jeng Maia... Smga Bahagia, Bahagia Dan Bahagia terus, @maiaestiantyreal," sahut akun micewinokan. (*)