Beri Ucapan Selamat Ultah ke Buffon, Penjaga Gawang Ini Dapat Dukungan

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Cornel Dimas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Siapa tak kenal Gianluigi Buffon? Penjaga gawang asal Italia itu namanya sudah melegenda se-jagad raya.

Berbagai gelar kompetitif maupun individu yang diraihnya cukup membuktikan kehebatan Buffon di bawah mistar. Saking hebatnya, tak sedikit yang mengidolai kiper utama Juventus ini.

Salah satu pengagum berat Buffon datang dari tanah air. Dia adalah kiper Pusamania Borneo FC (PBFC), Muhammad Ridho Djazulie. Ridho tak malu-malu menyebut Buffon sebagai kiper idolanya.

"Kiper favorit saya Buffon, dari saya kecil sampai sekarang Buffon masih aktif bermain dan kehebatannya tidak hilang. Sangat konsisten dia," kata Ridho kepada Tribunkaltim.co, di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (29/1/2017) pukul 19.30 Wita.

Dalam akun instagram pribadinya, @rdjazulie, Ridho mengucapkan selamat kepada Buffon yang merayakan ulang tahun ke 39.

Ridho mengupload foto Buffon dengan ekspresi teriak.

"Tanti Auguri Capitano (Selamat Ulang Tahun Kapten.red), the legend in my life and my favorite," tulis Ridho dalam caption foto tersebut.

Postingan itu lantas mendapat tanggapan positif dari pengguna instagram lainnya. Mereka menyemangati Ridho sambil mendoakan agar kiper asal Pekalongan, Jawa Tengah itu bisa menjadi seperti Buffon.

@Bayu16_mahendra: semoga ente bisa seperti @gianluigibuffon