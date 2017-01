Gizi Seimbang Untuk Indonesia Kuat

Oleh: dr Martin Ayuningtyas W, Sp.GK, M.Kes

Dokter Spesialis Gizi di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

mayuningtyasspgk@yahoo.co.id

Tema hari kesehatan nasional tahun ini adalah Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat. Untuk menjadikan Indonesia kuat dibutuhkan masyarakat yang sehat, cerdas dan memiliki produktivitas yang tinggi.

Ketiga hal tersebut dipengaruhi keadaan gizi seseorang. Gizi yang baik akan meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat.

Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur.gizi yang baik akan membuat berat badan normal atau sehat, tidak mudah terkena infeksi,produktivitas kerja meningkat dan terlindung dari penyakit kronis atau sering kita sebut sebagai penyakit tidak menular (PTM) serta kematian dini.

Pada tahun 1940 Prof.Poorwo Soedarmo mengemukakan "Prinsip 4 Sehat 5 Sempurna" yang mengacu pada prinsip Basic Four di Amerika Serikat dan pada tahun 1952, "4 Sehat 5 Sempurna" menjadi slogan yang dipakai untuk pendidikan dan penyuluhan gizi yaitu menu makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah serta minum susu untuk menyempurnakan menu tersebut.

Seiring dangan perkembangan ilmu gizi dan permasalahan kesehatan saat ini, obesitas dan penyakit tidak menular yang semakin tinggi sementara gizi buruk dan penyakit infeksi belum selesai maka slogan 4 sehat 5 sempurna disempunakan menjadi "GIZI SEIMBANG" yang mengacu pada prinsip Nutrition Guide for Balanced Diet hasil kesepakatan konferensi pangan sedunia di Roma tahun 1992. Perbedaan mendasar antara slogan 4 sehat lima sempurna adalah: konsumsi makan sehari-hari harus mengandung kebutuhan zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur.

Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan monitor berat badan secara teratur.

Empat pilar tersebut adalah:

1.Mengonsumsi makanan beragam

Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Nasi dan sumber karbohidrat lainnya merupakan sumber utama energi tetapi miskin vitamin dan mineral; sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral dan serat, tetapi miskin energi dan protein; ikan merupakan sumber utama protein tetapi sedikit energi. Khusus untuk bayi berusia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan tunggal yang sempurna.

2.Membiasakan perilaku hidup bersih

Membiasakan perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi.

3.Melakukan aktifitas fisik

Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salahsatu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh

4.Mempertahankan dan memantau berat badan normal

Indikator keseimbangan zat gizi dalam tubuh dikenal dengan Indeks Masa Tubuh (IMT). Bagi bayi dan balita indikator yang digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan pertambahan umur. Pemantauannya dilakukan dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS)

Dalam pelaksanaannya ada pesan untuk memudahkan dalam menjalankan Gizi seimbang. Pesan Umum Gizi Seimbang ini berlaku untuk masyarakat umum dari berbagai lapisan yang dalam kondisi sehat. Ada 10 pesan gizi seimbang, yaitu:

1.Syukuri dan nikmati anekaragam makanan

Setidaknya makanlah dari 5 kelompok pangan yaitu sumber makanan pokok, lauk, sayuran, buah dan minuman setiap hari. Sebagai perwujudan syukur berdo'alah sebelum makan, tidak tergesa-gesa saat makan sehingga pengunyahan, pencernaan dan penyerapan lebih baik.

2.Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan

WHO menganjurkan makan 400 gram buah dan sayur yang terdiri dari 250 gram sayuran (setara dengan sayuran dengan kuah yang sudah ditiriskan 2,5 gelas) dan 150 gram buah setiap hari(setara dengan 3 pisang ambon ukuran sedang). Sementara bagi orang Indonesia dianjurkan untuk konsumsi buah dan sayur 300-400 gram perhari untuk anak balita dan usia sekolah, 400-600gram untuk remaja dan dewasa. Sebanyak 2/3 anjuran tersebut dalam bentuk sayur.

3.Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi

Kebutuhan pangan protein hewani 2-4 porsi (70-140 gram daging sapi, 80-160 gram ayam dan ikan). Protein nabati juga sekitar 2-4 porsi (100-200 gram atau 4-8 potong tempeukuran sedang dan 200-400 gram tahu atau 4-8 potong tahu ukuran sedang).

4.Biasakan mengonsumsi anekaragam makanan pokok

Contoh makanan pokok adalah nasi, ubi, sagu jagung, kentang dll. Cara mewujudkan aneka ragam makanan pokok dengan mengonsumsi lebih satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan.

5.Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak

Konsumsi gula dibatasi maksimal 50 gram (4 sendok makan), natrium/garam 2000 mg (1 sendok the) dan minyak 67 gram (5 sendok makan) perorang per hari. Khusus untuk anak 6-24 bulan konsumsi lemak tidak dibatasi.

6.Biasakan Sarapan

Tidak sarapan akan mengurangi konsentrasi belajar anak di sekolah, menurunkan aktifitas fisik, menyebabkan kegemukan dan meningkatkan risiko jajan tidak sehat. Di samping dengan membiasakan sarapan mendisiplinkan anak-anak untuk bangun lebih pagi dan beraktifitas pagi dan mencegah makan berlebihan pada waktu makan selingan dan makan siang

7.Biasakan minum air putih yang cukup dan aman

Air berfungsi sebagai pengatur proses biokimia, suhu pelarut, pembentuk komponen sel dan organ, media transportasi zat gizi dan pembuangan sisa metabolism, pelumas sendi dan bantalan organ. Gangguan terhadap keseimbangan cairan akan meningkatkan risiko gangguan dan penyakit seperti: sembelit (susah BAB), infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal akut dan obesitas. Kebutuhan air orang dewasa rerata sekitar 2000ml (8 gelas).

8.Biasakan membaca label pada kemasan pangan

Semua keterangan yang rinci pada label makanan (berisi tentang: isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa dan keterangan penting lain) termasuk tanggal kadaluarsa sangat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan dan menjadi pertimbangan sebelum membeli atau mengonsumsi makanan tersebut

9.Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir

Penyebaran penyakit dapat dicegah dengan mencuci tangan. Kapan kita harus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun? 1)Sebelum dan sesudah memgang makanan,2)Sesudah buang air besar dan menceboki anak/bayi, 3)Sebelum memberikan air susu ibu, 4)Sesudah memegang binatang, 5)Sesudah berkebun

10.Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal

Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olah raga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga dan lain-lain.

Oleh karenanya, marilah kita lakukan pesan gizi seimbang ini agar tetap sehat, produktif untuk mencapai Indonesia yang kuat.