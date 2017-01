Kebijakan Anti-Imigran Trump Ganggu Penyelengara Oscar

Sutradara Ashgar Farhadi (kanan) berbicara dengan aktor Shahab Hosseini dalam shooting film Forushande atau The Salesman. Film ini masuk nominasi film berbahasa asing terbaik dalam Academy Awards (Oscar) 2017.

TRIBUNKALTIM.CO - Penyelenggara Academy Awards merasa sangat terganggu dengan kebijakan anti-imigran yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

"Kebijakan itu sangat mengganggu. The Academy merayakan prestasi di bidang perfilman, yang berusaha menerobos batasan dan menjangkau penonton di seluruh dunia, tanpa memandang kebangsaan, etnis, ataupun agama," demikian pernyataan The Academy of Motion Picture Arts adn Sciences (AMPAS), Sabtu (28/1/2017).

Sebagai informasi, Trump menandatangani perintah eksekutif tentang penghentian visa bagi warga dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Suriah, Sudan, Yaman, Libya, dan Somalia.

Akibat kebijakan itu, sutradara Iran Asghar Farhadi tidak bisa menghadiri malam puncak Academy Awards pada 26 Februari mendatang.

Padahal filmnya, The Salesman, merupakan salah satu nomine film berbahasa asing terbaik.

"Sebagai penyokong insan film dan hak asasi manusia di seluruh dunia, kami sangat terganggu karena Ashgar Farhadi, sutradara film pemenang Oscar dari Iran ''A Separation' dan kru serta bintang film 'The Salesman' yang menjadi nomine, terancam tidak bisa masuk negara ini karena agama atau negara asal mereka," papar AMPAS.

Salah satu pemeran utama The Salesman, Taraneh Alidoosti, menyatakan tidak akan menghadiri perhelatan Oscar karena kebijakan Trump tersebut.

"Larangan visa bagi warga Iran oleh Trump itu rasis. Apakah itu diberlakukan terhadap acara kebudayaan atau tidak, saya tidak akan menghadiri Academy Awards 2017 sebagai bentuk protes," kata Alidoosti melalui Twitter.

Sebelumnya, para pesohor Hollywood juga mengecam perintah eksekutif Presiden Trump tersebut.

Melalui akun media sosial masing-masing, artis seperti Miley Cyrus, Michael Moore, George Takei, dan Jessica Chastain, melontarkan protesnya. (*)