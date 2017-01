Petra Sihombing Umumkan Siap Melepas Lajang, Segera Nikahi Firrina Sinatrya

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar bahagia datang dari penyanyi Petra Sihombing dan juga model sekaligus pemain film Ferrini Aquilla Sinatrya.

Melalui akun Instagram, kedua publik figur ini kompak mengumumkan perihal hubungan asmara mereka yang akan segera melangkah ke jenjang pernikahan.

Penyanyi berusia 24 tahun ini tampaknya semakin serius untuk mempersunting sang kekasih.

Meski Ferrini terpaut 4 tahun lebih tua daripada Petra, namun keduanya tampaknya telah memantapkan diri untuk meresmikan hubungan mereka dalam ikatan suci pernikahan.

Rencanannya kedua pasangan artis ini akan melangsungkan pernikahan sakral mereka tahun depan 2018.

Menurut Ferrini keputusan untuk menikah bersama Petra bukanlah hal yang gampang.

Setelah mempertimbangkan berbagai macam hal, Ferrini hanya meminta doa kepada publik untuk mendoakan yang terbaik bagi mereka.

"Gue tau nikah itu gak gampang. Akan ada cobaan dan tenaga ekstra. Tapi gue juga tau nikah itu bisa seru dan jadi berkat. Bukan buat orang yang menikahnya aja, tapi juga orang2 di sekeliling kita. Dan gue mau ngelewatin itu semua sama orang yang ada di sebelah gue ini. Doain yak biar lancar taun depan. Ehek!," tulis Aquilafirrina.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Petra, sebelum mengeluarkan album terbarunya.

Petra seolah merasa begitu bersemangat mengumukan momen berbahagia ini.



"WE ARE GETTING MARRIED NEXT YEAR!" tulis @petra_sihombing.