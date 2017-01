Sepekan Dampingi Trump Jadi Ibu Negara, Melania Baru Sekali "Nge-tweet"

TRIBUNKALTIM.CO - Sepekan menjadi ibu negara AS, Melania Trump ternyata tak terlalu aktif di media sosial.

Selama sepekan ini, Melania hanya mengirimkan satu kali kicauan lewat akun Twitter-nya dan baru mem-follow tiga akun lain.

Sejak suaminya dilantik menjadi presiden AS pada 21 Januari lalu, Melania langsung mendapatkan akun FLOTUS (First Lady of The US) dari Michelle Obama.

Namun, tak seperti suaminya yang sejak dilantik bertubi-tubi menghujani dunia maya dengan kicauannya, Melania justru jauh lebih pasif.

Satu-satunya kicauan perempuan kelahiran Slovenia itu sejauh ini adalah foto saat Donald Trump mengucapkan sumpah jabatannya.

"Saya merasa sangat terhormat bisa melayani negeri ini sebagai ibu negara," kata Melania untuk melengkapi foto itu.

Kicauan perdana Melania itu langsung mendapatkan ribuan like dan retweet. Para pendukung dan penentang juga ramai mengomentari kicauan mantan model tersebut.

Selain itu, Melania baru menjadi follower tiga akun, dan tak ada akun Gedung Putih dari ketiganya.

Ketiga akun yang di-follow Melania adalah akun milik Wapres Mike Pence dan istrinya, Karen, serta akun resmi presiden AS (POTUS) yang saat ini menjadi milik Donald Trump.

Michelle Obama adalah ibu negara AS pertama yang memiliki akun Twitter resmi yang digunakannya pertama kali pada 17 Januari 2013.

Setelah meninggalkan Gedung Putih, Michelle menjadi follower 27 akun, termasuk akun Gedung Putih, dan mengirimkan lebih dari 4.000 kicauan. (Mirror / Kompas.com)