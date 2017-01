CSR Partai Politik

Oleh: Aldy Artrian, MPA

(Staf Pengajar Fisip Unmul)

Dalam era demokratisasi saat ini, sistem politik bangsa ini meniscayakan bahwa partai politik sebagai salah satu pilar penegak demokrasi. Demokrasi tak sebatas terbukanya sistem pemilihan langsung, tetapi lebih dari itu bahwa demokrasi mampu menjadi instrument penting dalam upaya menggapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Sangat wajar jika berbagai kalangan menitipkan banyak harapan kepada partai politik untuk membantu mewujudkan cita-cita tersebut, adapun sikap awal dalam pemahaman bersama tersebut dengan memperkuat peran dan tanggung jawab partai politik serta politisinya.

Partai politik adalah organisasi yang secara bersamaan bersinggungan terhadap masyarakat dan negara, sehingga tidak memungkinkan berada di ruang hampa. Maka segala aktivitas yang dilakukannya memiliki konsekuensinya tersendiri, baik terhadap masyarakat maupun negara. Menjadi pengetahuan bersama jika partai politik sangat mengandalkan citra positif, yang kemudian berdampak terhadap dukungan oleh masyarakat atau pemilihnya. Kondisi demikian mengharuskan partai politik untuk mem-branding dirinya agar memiliki good image di mata khalayak. Berbagai strategi komunikasi dan desain kampanye telah banyak dilakukan, terlebih intens saat memasuki agenda pemilihan di berbagai tingkatan. Berbagai strategi tersebut dianggap masih belum optimal menarik kepercayaan publik kepada partai politik dan politisinya, hal ini dapat diambil dari indikator sikap apatis masyarakat untuk tidak memberikan suaranya pada pemilihan umum. Rata-rata golput (golongan putih) masih kisaran diatas 30% dalam berbagai tingkatan pemilihan, maka manuver jitu yang dianggap ampuh adalah melakukan mobilisasi pemilih, bukan atas dasar kerelaan partisipasi. Mengingat pentingnya keberadaan partai politik, sehingga lahir kesadaran bersama untuk memperkuat intitusi politik ini dengan berbagai peraturan, kajian dan pendekatannya. Salah satunya dengan kolaborasi kebijakan konstruktif pada institusi bisnis kedalam institusi politik.

Corporate Social Responsibility (CSR) lazimnya diberlakukan dalam suatu perusahaan-industri, terlebih perusahaan besar-raksasa. Dalam dunia usaha, CSR kerap juga dijadikan sebagai salah satu prasyarat perusahaan untuk membangun reputasi bisnisnya, bagaimana selama beroperasi perusahaan juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan tempatan. Konsep CSR yang (awal mulanya disebut social responsibility) dikenalkan oleh Horward R. Bowen di tahun 1950-an dalam bukunya yang berjudul Social Responsibility of The Businessman. Kemudian dalam perkembangannya, para ilmuwan melakukan berbagai penyesuaian dari berbagai aspek pendukung, walaupun masih berpijak pada gagasan pokok yang sama yakni tanggung jawab pelaku usaha pada kebijakan dan kegiatan yang dilakukannya terhadap masyarakat sekitar. Adapun dalam Dokumen ISO 26000 sebagai Guidance on Social Responsibility menerangkan, CSR merupakan tanggung jawab organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku etis dan transparan yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggungjawab tersebut harus mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma internasional, serta terintegrasi dengan organisasi.

Konsep CSR menjadi relevan diadopsi oleh berbagai bentuk organisasi, mengingat partai politik juga merupakan organisasi sehingga turut berkepentingan untuk membangun dan membesarkan dirinya sendiri. Setidaknya ada alasan mendasar mengapa partai politik harus merespon isu ini dengan baik, karena disadari partai politik adalah bagian dari masyarakat dan harus memiliki pola interaksi positif dengan masyarakat. Implementasi CSR oleh partai politik dapat menjembatani platform perjuangan partai dengan harapan masyarakat melalui agenda sosial yang sistematik. Konsekuensi dari pengembanan gagasan ini oleh partai politik juga harus diimbangi kemauan dan kemampuan yang memadai. Diawali dengan mengubah paradigma partai politik sebagai sarana pertarungan politik memperoleh kekuasaan, menjadi investasi politik jangka panjang dengan aktivitas sosial yang utuh dan menyentuh kepentingan masyarakat umum.

Implementasi gagasan CSR oleh partai politik dapat menghasilkan kerja-kerja politik dan sosial secara bersamaan, yakni mencari dukungan, merawat konstituen dan memberdayakan masyarakat. Jika saat ini sebagian partai politik melaksanakan aksi sosialnya diwujudkan dengan kegiatan pembagian sembako, sunatan massal, pengobatan gratis, tanam pohon, dan kegiatan sosial lainnya, hal-hal tersebut lebih tepat disebut sebagai charity atau amal. Mengingat sebagian syarat CSR belum terpenuhi, yakni pendampingan dan berkelanjutan, hal tersebut menjadi wujud dari pemberdayaan yang berdaya guna. Adapun tugas partai politik dalam penguatan civil society yakni sebagai pembangun dan pemberdaya masyarakat, masyarakat dicerdaskan sehingga memiliki kesadaran dan kemampuan berpartisipasi dalam agenda-agenda kebijakan publik.

Setidaknya ada 3 agenda utama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat oleh partai politik, yakni pertama, pemberdayaan politik bertujuan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam agenda politik dan kebijakan publik, mengedukasi sikap kritis dan nilai tawar masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, pemberdayaan ekonomi bertujuan menumbuhkan kemandirian dan ketahanan masyarakat terhadap dampak eksternalitas ekonomi dan konsekuensi dari pembangunan. Ketiga, pemberdayaan sosial budaya bertujuan membangun sumber daya manusia melalui human investment sebagai upaya meningkatkan nilai karakter, sikap yang berkeadilan dan toleran. Kontribusi partai politik mengenai hal tersebut sangat mungkin dilakukan, mengingat setiap partai politik memiliki sumber daya yang cenderung variatif dan sangat potensial, serta infrastruktur kelembagaan lainnya. Nilai-nilai pemberdayaan tersebut harus mampu diterjemahkan dalam berbagai bidang dan kebijakan partai, dapat dimulai dengan cakupan terbatas tetapi konsisten dan terukur. Program partai yang pro-rakyat adalah jalan pasti membangun hubungan harmonis dengan konstituen. Secara prinsip partai politik dan masyarakat memiliki pola hubungan saling ketergantungan, tetapi hegemoni kekuasaan dan negara kerap menempatkan masyarakat diposisi yang tidak menyenangkan. Sehingga gagasan tentang CSR partai politik ini mampu membuka ruang kesetaraan dan saling menguntungkan, partai politik mendapat kepercayaan dan masyarakat memperoleh pemberdayaan.

Sangat disadari, mengadopsi konsep CSR dalam partai politik masih dianggap bukan jalan pintas untuk mendongkrak elektabilitas, tetapi rakyat masih memimpikan partai politik saat ini benar lahir dari dan berjuang untuk mereka. Partai politik yang didalamnya dipenuhi oleh politisi berintegritas. Tidak berlebihan jika rakyat menagih janji para politisi, janji berbakti untuk negeri. (*)