Aksi Tolak Kebijakan Anti-Imigran Trump, Bella dan Gigi Hadid Turun ke Jalanan Kota New York

TRIBUNKALTIM.CO - Beberapa pekan terakhir usai pelantikan Donald Trump resmi menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat.

Sederet selebriti Hollywood diketahui melakukan aksi demo turun ke jalan memprotes kebijakan Trump.

Satu diantaranya yakni kebijakan Trump mengenai melarang Imigran masuk ke Negeri Paman Sam.

Kini giliran dua supermodel kakak beradik yakni Bella dan Gigi Hadid turut turun ke jalan melakukan aksi bergabung bersama pengunjuk rasa lainnya di sepanjang jalan kota New York, Minggu (29/1/17) waktu setempat.

Seperti postingan yang diunggah oleh Gigi dan Bella di akun Instagramnya. Tampak pula ibunda mereka yakni Yolanda Hadid ikut pula melakukan demo menolak kebijakan Trump yang menolak imigran dari tujuh negara.

Selama melakukan aksi demo Bella dan Gigi terlihat juga membawa poster bertuliskan HUMANS yang dijabarkan dengan beberapa agama di dunia.

"We Are All Hindus, BUddhisis, Muslims, Atheisis, Christians, Jews," tulis keterangan poster tersebut.

Bella dan Gigi menentang kebijakan Trump yang memojokkan berbagai pihak, termasuk kaum muslim.

Seperti yang diketahui kedua model Victoria Secret ini memiliki darah keturunan Palestina Muslim dari ayah kandung mereka yakni Mohamed Hadid, seorang pebisnis pengembang real estate.

Tak ayal aksi protes anti-Trump yang dilakukan Bella dan Gigi ini mengapatkan pujian dari berbagai kalangan. Tak terkecuali kalangan netizen juga banyak yang bangga dan memuji aksi kepedulian kakak beradik ini.

"Seneng deh ada artis yg peduli hal-hal sosial gini," tulis akun mio_sasori.

"Terima kasih. Teruslah menyebar kebaikan dengan ketenaran yang kalian miliki," sebut akun itsmembee.