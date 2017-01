Oleh Fransiska

(Pegiat Pendidikan dan Literasi, Alumnus FMIPA Kimia Unmul)

siskasugiarso@yahoo.co.id

BEBERAPA waktu lalu, Liqo Tsabita dan Majelis Taklim Ar - Rahmah menggelar Islamic Parenting dengan narasumber Kiki Barkiah.

Kiki Barkiah dikenal sebagai penulis buku Best Seller berjudul " 5 Guru Kecilku" dan Homeschooler dari 5 orang anak. Kehadirannya disambut antusias oleh muslimah yang dapat dilihat dari ramainya kaum ibu dan calon ibu yang hadir hingga lantai dua di Masjid Ar-Rahmah di Kompleks Perumahan Sepinggan Pratama. Ketua Panitia, Eulis Marlianah Saragih mengutarakan tujuan Islamic Parenting tersebut yakni untuk menjalin ukhuwah, mengambil manfaat dan pelajaran dari seorang ibu (Kiki Barkiah) yang mendidik anak - anak secara mandiri di rumah.

Pada kesempatan itu, Kiki Barkiah mengambil tema " Menjadi Ibu Bahagia Apa Adanya Bukan Seadanya". Hal ini didasari dengan kenyataan bahwa banyak kaum ibu yang sering merasa galau dan tidak bahagia. Menurut Kiki, banyaknya wanita yang tidak bahagia karena tidak apa adanya. Rasa galau sendiri muncul karena banyak faktor, yaitu adanya perbedaan antara kenyataan dengan harapan, adanya perbedaan antara keinginan dengan kemampuan, cara pandang kita melihat kenyataan yang ada dan cara kita mendefinisikan kebahagiaan.

Mengapa galau itu sering menyerang kaum hawa daripada kaum adam? Kiki memberikan penjelasan hal tersebut karena secara fitrah wanita memang berbeda dengan pria (Q.S Ali Imran: 36), wanita lebih lemah dibanding pria (Persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki - laki (HR.Muslim) dan adanya kerja hormon yang memantik stress. Q.S Ali Imran ayat 36 tersebut mempunyai arti "Maka tatkala isteri "Imran melahirkan anaknya, diapun berkata : Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan anak laki - laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak - anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".

Lantas, apakah terlahir sebagai wanita itu suatu kerugian? Tidak! Meskipun berbeda dengan pria, wanita tetap mempunyai peluang meraih pahala yang sama seperti yang telah dijelaskan dalam surah An - Nisa ayat 124 yang memiliki arti "Barangsiapa yang mengerjakan amal - amal saleh, baik laki - laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

Sebagai seorang ibu dan guru bagi anak - anaknya yang Homeschooling, Kiki Barkiah berhasil menganalis penyebab para ibu banyak yang kurang merasa bahagia, yakni kurang syukur dan kurang sabar.

Apabila dijabarkan maka kita akan dapat mengetahui dimana letak kekurangan kita sehingga tidak dapat mengecap rasa bahagia yang semestinya kita rasakan.

Hubungan dengan suami dan anak - anak juga berpengaruh besar terhadap kebahagiaan kaum ibu. Untuk itu Kiki Barkiah berpesan kepada para suami agar tidak menjadi suami tipe 233, yaitu tipe suami dalam Surah Al - Baqarah ayat 233 yang hanya sebatas mencukupi kebutuhan makan dan pakaian saja. Selain itu, figur ayah sangat diharapkan oleh anak - anaknya. Anak usia 7 - 14 tahun sebaiknya dekatkan ke ayahnya, lewat dari usia tersebut hendaknya lintas jenis kelamin, anak laki - laki dekatkan pada ibunya dan anak perempuan dekatkan pada ayahnya.

Menurut Kiki, menjadi ibu itu jangan seadanya. Mengapa? Karena seadanya itu bermakna seadanya ilmu, seadanya pengamatan, seadanya pandangan dan seadanya kemampuan. Tipe ibu seadanya bermakna ibu yang tidak mau belajar, enggan mengambil hikmah, tidak mau melihat masalah secara komprehensif, tidak melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan tidak mau mendobrak diri ke arah positif. Lalu, apa yang akan didapat dari tipe ibu seadanya? Kiki memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ibu seadanya akan mendapat pahala seadanya, pencapaian seadanya dan kebahagiaan seadanya pula.

Bagaimana dengan tipe ibu apa adanya? Kiki menguraikan tipe ibu adanya sebagai berikut :

1.Apa adanya tugas dari Allah SWT. sebagai hamba dengan beribadah secara ikhlas.

2.Apa adanya tugas dari Allah SWT. sebagai orangtua.

Yakni dengan mengamalkan isi Surah Al - Baqarah : 233 (mencukupkan makan dan pakaian), Surah Lukman : 13 (menanamkan akidah). Surah Lukman : 17 ( memerintahkan shalat dan dakwah), memperbaiki akhlak (Hormatilah anak - anakmu dan perbaikilah akhlak mereka : HR. Ibnu Majah) dan memastikan keistiqomahan Islam (Al - Baqarah : 133).

3.Apa adanya perintah tugas dari Allah SWT. sebagai istri.

Caranya dengan taat kepada suami, tidak berpuasa sunah kecuali atas izin suami, tidak mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami, tidak keluar rumah kecuali atas izin suami dan menyenangkan suami serta meminimalisir perselisihan yang membuat suami menjadi benci.

4.Apa adanya tugas dari Allah SWT. dalam hal kemanusiaan.

Dalam hal ini kita bertugas menjalankan peran kekhalifahan (Q.S Al - An'am : 165), menjadi manusia yang bermanfaat dan memberi kemudahan orang lain.

Pada akhir parenting, Kiki Barkiah menarik suatu kesimpulan bahwasanya "Ketika kita memahami kondisi suami dan anak - anak kita apa adanya maka kita akan menjadi ibu yang bahagia". Jadi, para ibu sebaiknya melakukan tindakan melepas stress, misalnya dengan menyediakan waktu khusus untuk memperhatikan atau memanja diri sendiri, Me Time! (*)