Tak Sanggup Jalani Dua Peran, Ben Affleck Berhenti Sutradarai Film Batman

TRIBUNKALTIM.CO - Ben Affleck telah mengumumkan bahwa ia tidak lagi menyutradarai film solo dari Batman, tetapi ia mengatakan bahwa ia masih menjadi sosok Ksatria Kegelapan.

Melansir dari Metro.co.uk, dalam sebuah pernyataan via Warner Bros, Affleck mengatakan ia memutuskan untuk mundur sebagai sutradara karena ia tidak mampu berperan di belakang kamera sebagai sutradara sekaligus di depan kamera sebagai Batman.

Hal ini terjadi karena butuh tingkatan yang sangat sulit.

Dalam pernyataan tersebut tertulis: "Ada beberapa karakter yang sangat dicintai oleh jutaan hati orang.

"Memerankan peran ini sangatlah membutuhkan fokus, passion dan performa terbaik yang bisa aku berikan.

Ben Affleck sebagai Batman (FOTO: esq.h-cdn.co)

"Menjadi jelas saat aku tidak bisa mengerjakan keduanya di tingkat yang dibutuhkan.

"Bersama dengan studio, aku memutuskan untuk mencari seorang partner seorang sutradara yang akan berkolaborasi denganku di film besar ini.

"Aku masih tetap terlibat disini dan kami membuatnya, namun saat ini kami sedang mencari seorang sutradara.

"Aku masih sangat berkomitmen kepada projek ini, dan sangat ingin melihat membawa ini kepada para penggemar di seluruh dunia," tambahnya.

Ben Affleck sebagai Batman/Warner Bros

Warner Bros juga mendukung keputusannya dengan mengatakan: "(Studio) sangat mendukung keputusan Ben Affleck dan tetap berkomitmen untuk bekerja dengannya untuk membawa Batman ke layar perak."

Ini jelas sangat mengecewakan, mengingat pekerjaan sebelumnya yang luar biasa dari Affleck seperti film Argo, Gone Baby Gone dan The Town.

Tapi setidaknya ia akan menjadi produser eksekutif.

Jadi siapa yang akan menggantikannya?

Melansir dari Variety, ada beberapa orang yang dipertimbangkan termasuk sutradara dari War For The Planet Of The Apes, Matt Reeves yang mungkin tidak menjadi pengganti yang terlalu buruk. (*)

Penulis: Dimas Setiawan Hutomo