Akrab Bersama Mario Teguh, Maia Estianty Tuai Komentar Kontra

TRIBUNKALTIM.CO -- Akun Instagram musisi Maia Estianty mendadak ramai tuai komentar pro dan kontra dari kalangan netizen.

Rupanya ibu beranak tiga orang putra ini mengunggah foto bersama motivator ternama yakni Mario Teguh bersama sang istri Lina Teguh.

Masih hangat diperbincangkan terkait permasalahan rumah tangga Mario Teguh.

Banyak netizen yang merasa kecewa dengan sikap Mario yang dinilai berbalik dengan imejnya sebagai seorang motivator kondang.

Tak ayal beberapa waktu lalu akun Instagram Mario sempat diserang dengan komentar pedas netizen.

Kembali pada postingan ini, dalam foto tersebut tampak Maia begitu akrab dengan menghabiskan waktu berbincang bersama Mario dan beberapa rekannya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Dalam caption yang dituliskan, Maia mengaku bangga dapat berdiri bersama motivator terhebat di Indonesia yakni Mario Teguh.

"Always motivate each other. I am very proud to stand with the best MOTIVATOR in Indonesia Mr @marioteguh and his wife Mrs @linnateguh. Semua yang berdiri disini adalah manusia2 yang mempunyai integritas thd hidup dan pekerjaannya," tulis Maia.

Postingan Maia ini rupanya menarik perhatian kalangan netizen. Beberapa netizen mengaku tidak setuju dengan postingan tersebut.

Tak ayal unggahan pendiri Duo Maia ini ramai menuai komentar kontra dari kalangan netizen yang menyayangkan isi dari postingan tersebut.