Hasil Lengkap Tengah Pekan Liga Inggris: Chelsea Kokoh Puncaki Klasemen

TRIBUNKALTIM.CO, LIVERPOOL - Chelsea tetap kokoh di puncak klasemen Liga Premier Inggris meski ditahan Liverpool 1-1, dini hari tadi.

Hasil imbang membuat Chelsea memiliki 56 poin, unggul sembilan dari peringkat dua Tottenham Hotspur yang memiliki 47 angka.

Sementara Liverpool harus puas di urutan empat klasemen.

Berikut hasil pekan ketiga dan jadwal lengkapnya.

Pertandingan Rabu dini hari WIB

Arsenal 1 - Watford 2 (Alex Iwobi 52'; Younes Kaboul 10', Troy Deeney 13')

Bournemouth 0 - Crystal Palace 2 (Scott Dann 46', Christian Benteke 90+2')

Burnley 1 - Leicester City 0 (Sam Vokes 87')

Middlesbrough 1 - West Bromwich Albion 1 (Alvaro Negredo p-17'; James Morrison 6')

Sunderland 0 - Tottenham Hotspur 0

Swansea City 2 - Southampton 1 (Alfie Mawson 38', Gylfi Sigurdsson'; Shane Long 57')

Liverpool 1 - Chelsea 1 (David Luiz 24', Wijnaldum 58')

Jadwal Kamis (2/2) dini hari WIB

West Ham United vs Manchester City

Manchester United vs Hull City

Stoke City vs Everton