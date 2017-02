Sering Pamer Kemesraan di Instagram tapi Hamish Daud Enggan Ditanyai soal Raisa

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pasangan bintang film Hamish Daud (36) dan penyanyi Raisa Andriana (26) semakin sering mengumbar kemesraan mereka di media sosial.

Lewat foto-foto di akun Instagram masing-masing, Hamish dan Raisa menunjukkan jika mereka tidak hanya berteman dekat, tetapi sudah menjalin hubungan asmara.

Namun, mereka sepakat tak mengumbar kisahnya itu.

Ketika ditemui di sela peluncuran trailer dan poster film Trinity The Nekad Traveler di Galeri Indonesia Karya (GIK), Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017), seperti biasanya, Hamish menolak menjelaskan cerita cintanya bersama penyanyi berparas cantik tersebut.

“(Wawancara) Ini tentang film ya? Tolong hargai pemain-pemain dan tim film ini (Trinity The Nekad Traveler). Jadi bahasnya tentang film ini. Terima-kasih,” kata Hamish yang bicara dengan suara bernada tinggi.

Pesan itu disampaikan bintang film Gangster dan Love You.. Love You Not (2015), serta Spy in Love (2016) itu sebelum wawancara bersama wartawan dilakukan.

Ketika disinggung tentang Raisa, bintang film kelahiran Gosford, Australia, 8 Maret 1980, ini enggan menjawabnya.

Hamish tertawa, kemudian mencoba mengalihkan materi obrolan.

Walau menolak berbagi cerita tentang Raisa dan kisah cintanya, Hamish yang pernah memandu My Trip My Adventure (2013-2016) ini menegaskan, “Saya belum menikah.”

Kedekatan Hamish dan Raisa mulai ‘tercium’ sejak November 2016.

Satu bulan setelah dikabarkan dekat, Hamish dan Raisa mengunggah foto mesra di media sosial.

Sebelum menjalin kisah cinta dengan Raisa, Hamish pernah dikabarkan berpacaran, bahkan menyiapkan pernikahannya bersama Nadine Chandrawinata (32).

Informasi menyebutkan, Raisa datang dalam kehidupan Hamish saat pria berwajah bule itu masih menjalin kisah cinta dengan Nadine.

Sampai saat ini, baik Nadine, Hamish atau Raisa enggan berkomentar terkait isu cinta segitiga itu. (WARTA KOTA/Arie Puji Waluyo)