Konser We Love Disney, Raisa Nyanyikan Lagu Cinderella

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana akan menampilkan satu di antara lagu-lagu ikonik Disney, yakni A Dream is A Wish Your Heart Makes, dalam konser We Love Disney, Minggu (12/2/2017) mendatang.

Lagu tersebut merupakan soundtrack film Cinderella yang pertama kali ditayangkan lada 1950 dan versi live-action yang dirilis pada 2015.

Dalam film tersebut, Cinderella menyanyikan lagu A Dream is A Wish Your Heart Makes bersama sahabat-sahabat binatangnya dan mengajak mereka untuk terus bermimpi, sebuah nilai yang mendasari setiap dongeng klasik karya Disney.

Sebagai seorang Princess Disney, Cinderella dikenal dengan kebaikan dan keberaniannya.

Sifat itu juga tergambar dalam pribadi Raisa sehingga menjadikannya figur yang sempurna untuk menampilkan lagu tersebut.

Selain itu, layaknya Cinderella, usaha keras, keinginan kuat, serta keberanian Raisa berhasil menginspirasi banyak orang untuk jangan pernah berhenti untuk bermimpi.

Konser We Love Disney akan menjadi sebuah perayaan dari kisah Disney Princesses yang dipenuhi pesan moral dan selalu mengajak setiap orang untuk meraih impiannya.

Pentas musik dan tari yang spektakuler dan penuh dengan keajaiban ini akan dipandu oleh pembawa acara ternama, yakni Sandra Dewi dan Desta. (Regina Kunthi Rosary)