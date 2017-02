VIDEO - Mendadak Keluarkan 15 Tersangka dari Rutan, Polisi Langsung Gelar Konferensi Pers

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan



TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Selama Januari 2017, jajaran Satreskrim Polres Bulungan berhasil "mengoleksi" sedikitnya 15 orang tersangka kasus kriminalitas.

Kapolres Bulungan AKBP Ahmad Sulaiman menjelaskan, dari 15 tersangka yang dibekuk, sedikitnya terdiri atas enam komplotan pelaku.

Pertama, kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di areal tambak Sungai Bara, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan yang terjadi pada 19 Desember 2016.

Dari hasil pengungkapan Polair Polres Tarakan, akhirnya bisa dibekuk tiga orang pelaku, masing-masing H alias Rambo, JM, dan RS pada Minggu 22 Januari 2017 di Tarakan.

"Dua pelaku lainnya saat ini masih buron. Masing-masing DJ dan YS," papar Kapolres Sulaiman dalam konferensi pers di hadapan wartawan di Mapolres Bulungan, Kamis (2/2/2017).

Kapolres bercerita, pelaku pencurian memakai kekerasan itu pura-pura bertamu ke tambak pada malam hari.

Lalu melakukan aksinya dengan menyekap korbannya. Barang-barang bernilai jual di tambak lalu dibawa kabur kelima pelaku.

Komplotan kedua, ada SH. SH ditangkap di Jalan Pembangunan Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah pada 14 Januari.

SH notabene merupakan spesialis pencuri barang-barang elektronik seperti laptop dan telepon selular berbagai merek. SH juga menggasak sejumlah kartu ATM dan kartu tanda penduduk korbannya.

"Berdasarkan gerak cepat yang kami lakukan, akhirnya bisa membekuk H. Satu rekannya berinisial HO, masih DPO," ujar Kapolres.

Tiga komplotan lainnya adalah pelaku kasus curanmor. Komplotan pertama ada RJ, Z, dan SA. Kedua ada kelompok JS, dengan satu rekannya berinisial AA berstatus buron. Ketiga, JA dan satu rekannya buron pula.

Dari ketiga komplotan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor di antaranya, Jupiter MX hijau tanpa nomor plat, Mio Soul GT Merah KT 5254 HI, Mio Soul Merah KT 2597 HE, Beat Merah KT 2844 HI, Honda Spacy Biru KT 4305 H, Jupiter Z warna silver tanpa nomor plat, dan Jupiter MX Merah tanpa plat.

Satu komplotan lainnya adalah pelaku pencurian kayu dengan tersangka SJ, YI, AN, dan SI.

Dari keempat pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti 371 lembar papan, termasuk mesin pemotong kayu (senso).

"Total kerugian materil seluruh pengungkapan kasus ini bisa capai ratusan juta rupiah. Terhadap pelaku yang DPO, kami berusaha terus memburunya," kata Kapolres. (*)