Ramaikan IFW 2017, Konsep Fashion Show Jessica Iskandar Dituding Contek Victoria's Secret

TRIBUNKALTIM.CO -- Ajang mode tahunan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017 saat ini sedang berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, 1- 5 Februari 2017.

Sederet desainer ternama Indonesia diketahui ikut berpartisipasi memeriahkan pekan mode terbesar di Tanah Air ini.

Tak terkecuali bagi kalangan selebriti seperti Jessica Iskandar. Aktris yang juga merambah bisnis clothing line dengan mengeluarkan brand yakni Jedar Indonesia turut hadir mempromosikan produknya.

Pada saat ajang fashion show ini berlangsung, Jedar sapaan akrabnya mengambil konsep bidadari (angel).

Tampak para model yang memperagakan produk pakaiannya dipadu dengan mengenakan sayap-sayap berbagai macam warna mulai dari emas, putih, dan hitam.

Saat tampil di panggung, Jessica terlihat menggaet beberapa sahabat sesama artisnya untuk menjadi model.

Melalui akun Instagramnya, tampak Gisella Anastasia dan Sarwendah menjadi bidadari cantik memeragakan koleksi pakaian Jedar Indonesia.

Konsep pergelaran Jessica menggunakan sayap bidadari cantik ini tak ayal menarik perhatian kalangan netizen.

Beragam komentar ramai dilontarkan oleh netizen, namun dari sekian banyak netizen justru menuding jika konsep yang digunakan Jessica ini meniru ajang fashion show ternama dunia yaitu Victoria's Secret.

"Hahaha nyontek konsep @victoriassecret," ungkap akun titisandewiii.

"Ngikutin Victoria secret," tulis akun siscaans.

"Inspired by : victoria secret better kdepannya bkin gaya sndiri biar lebih okay," komentar akun cristinaelfine.