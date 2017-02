Terbangun Tengah Malam dan Sulit Tidur Kembali? Ini Caranya Agar Anda Bisa Terlelap Cepat

TRIBUNKALTIM.CO -- Bagi sebagian orang, bisa kembali tidur dengan cepat saat terbangun di tengah malam adalah hal yang sulit. Namun, tiga cara ini bisa membuat Anda kembali tidur dengan cepat.

Terbangun di tengah malam dan sulit untuk tidur kembali berpotensi membuat kualitas tidur Anda menurun.

Terlebih bila Anda merupakan tipe orang yang memang sulit untuk memejamkan mata setelah terbangun dari tidur.

Bahkan, kurang tidur telah dikaitkan dengan banyak risiko, seperti ketidakmampuan untuk fokus, potensi kecelakaan berkendara akibat kantuk, hingga emosi yang tak terkendali.

Berita baiknya, ahli tidur memberikan beberapa tip yang bisa Anda coba agar tak terlalu lama terjaga di tengah malam.

Tetap berada di tempat tidur

Pakar tidur Dr Michael Breus, penulis buku The Power of When, mengungkapkan bahwa kunci tidur cepat ialah tetap berada di tempat tidur, tepatnya di bawah selimut Anda, walau mata terasa tak mengantuk.

Meski Anda tergoda untuk mengosongkan kandung kemih, bila tidak benar-benar penuh, tetap di tempat tidur adalah pilihan tepat.

Sebab, jika Anda meninggalkan tempat tidur dan bergerak, denyut jantung menjadi meningkat, karena harus memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh. Padahal, denyut jantung rendah adalah kunci utama tidur cepat.

Jangan melihat jam