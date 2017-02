Ayo Lempar Dadu di Booth Sharp Nuansa Electronic Bersama Wanita Cantik Ini, Hadiah Menarik Menunggu!

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bagi para pecinta barang elektronik berkunjung ke booth Sharp di Nuansa Electronic Balikpapan di bilangan Gunung Malang. Jangan sampai ketinggalan promo menarik dari Sharp.

Setiap transaksi Rp 1.500.000, customer mendapat kesempatan melempar dadu raksasa. Di tengah booth sudah tersedia 2 dadu besar yang siap dilempar oleh pelanggan.

"Kami sediakan hadiah yang menarik sesuai dengan angka yang keluar," kata Ana selaku Sales Promotion Girl (SPG) event Sharp, Sabtu (4/2/2017).

Hadiah yang menunggu pelanggan beruntung di antaranya, Mug Frosted, Payung, Rinso 65 Ml, Lunch Box Love, Water Jug, Lunch Box Claris, Molto All In One, Rinso 800 ml, T-Shirt, dan Jam Dinding.

"Bagi pelanggan yang melakukan transaksi di atas Rp 3 juta maka mendapat kesempatan lempar dadu dan peruntungan menggesek undian besar," tutur dara manis yang tinggal di bilangan KM 5, Balikpapan.

"Kulkas dan rice cooker sudah keluar kemarin," sambungnya.

Hadiah utama tersebut berupa kulkas, blender, dan rice cooker. Selain itu cash back pun ditawarkan SHARP mulai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu setiap pembelian item.

"Spesial untuk TV SHARP 70 inc seharga Rp 33 juta, kami beri cash back Rp10 juta," ungkapnya.

Untuk diketahui promo tersebut digelar mulai dari 29 Januari hingga 18 Februari mendatang. Hingga saat ini, transaksi yang dilakukan pihaknya mencapai sekitar Rp 100 juta.

"Baru 3 hari dari dibuka booth ini, ayo bagi warga yang penasaran, buruan kemari," serunya. (*)