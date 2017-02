Lanud Balikpapan Gelar Pembinaan Kesemaptaan Jasmani

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Alidona

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bertempat di Lapangan Mako Lanud Balikpapan, Jumat (3/2/2017), dilaksanakan Latihan Samapta bagi prajurit yang akan mengikuti seleksi pendidikan.

Adapun yang mengikuti Latihan Samapta ini sekitar 32 orang prajurit yang berpangkat perwira, bintara, dan tamtama.

Mereka melaksanakan samapta A dan samapta B, yang mencakup lari 2.400 m dan samapta B seperti pull up, sit up, push up dan shuttle run.

Kegiatan Samapta ini guna menunjang untuk menghadapi seleksi pendidikan.

Kegiatan samapta ini bertujuan untuk menilai kemampuan awal atau kekuatan fisik perorangan dan kekurangannya.

Prajurit yang akan mengikuti seleksi pendidikan tersebut tahu akan kekurangannya sehingga mereka dapat membina fisiknya mulai dari sekarang.

“Bukan hanya pembinaan fisik, yang paling penting prajurit juga harus menjaga kesehatanya. Percuma saja apabila fisik bagus tetapi kesehatannya terganggu,”kata Ps Kapentak Lanud Balikpapan, Kapten Sus Deni Kusdinar.

Disebutkannya, pembinaan jasmani militer merupakan salah satu fungsi khusus TNI AU.

Sesuai peran dan fungsinya menyelenggarakan pembentukan, peningkatan, dan pemeliharaan jasmani militer baik perorangan maupun satuan, agar terwujud kesamaptaan jasmani yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas.

“Pembinaan jasmani prajurit harus terus dilakukan secara rutin agar terus terbina dan terpeliharanya kondisi badan fisik dan ketahanan mental yang kuat,” katanya.

Di sela-sela kegiatan ini, Kepala Dinas Personel Letkol Adm L. Yohanes Wain mewakili Dan Lanud Balikpapan Kolonel Pnb Yani Ajat Hermawan menyampaikan dan memberi beberapa penekanan kepada prajurit yang akan mengikuti seleksi pendidikan agar belajar terus dan melakukan pembinaan fisik dari sekarang.

Selain itu juga menghimbau untuk menjaga faktor kesehatan diri masing-masing, sehingga nanti pada waktu mengikuti seleksi pendidikan prajurit sudah benar-benar siap.

Danlanud Balikpapan, Kolonel Pnb Yani Ajad Hermawan, mengharapkan prajuritnya yang akan mengikuti seleksi pendidikan ini mendapat hasil yang baik dan lulus seleksi. (*)