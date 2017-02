Seru dan Damai, Relawan Tiga Paslon tak Sengaja Bertemu di Depan Markas Agus

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Secara kebetulan, puluhan relawan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berkumpul di depan Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (4/2/2017) siang.

Mereka berkumpul tepat di depan markas paslon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Wisma Proklamasi, seberang Tugu Proklamasi.

Pada waktu yang bersamaan, di Wisma Proklamasi ada agenda pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan perwakilan parpol pengusung Agus-Sylvi.

Dilansir Kompas.com, pantauan di lokasi, terdengar yel-yel dari pendukung Anies-Sandi yang dikumandangkan melalui pengeras suara.

Mereka tengah bersiap untuk konvoi bersama menuju Kota Tua. Konvoi akan dilepas oleh Anies.

Sementara relawan Basuki-Djarot dari Batman (Basuki Tjahaja Purnama Mania) yang sebagian besar membawa sepeda motor juga sedang berkumpul.

Mereka yang kompak mengenakan kemeja kotak-kotak akan berangkat bersama dari sana menuju konser Gue 2 di Senayan.

Wartawan kompas.com menemui Immanuel (perwakilan relawan Basuki-Djarot) dan Mohamad Huda (perwakilan relawan Anies-Sandi).

Menurut keduanya, pertemuan para relawan di Tugu Proklamasi tidak direncanakan atau terjadi secara kebetulan.

"Ini enggak ada rencana, tahu-tahu kumpul saja di sini he he he. Seru, ramai," kata Huda.

Baik relawan Basuki-Djarot dengan relawan Anies-Sandi tampak berbaur. Meski mereka mengenakan atribut masing-masing, tetapi suasana keramahan di antara mereka sangat terasa.

"Tadi ada pendukung Agus-Sylvi juga lewat sini. Kita mau kasih lihat elite politik, kalau masyarakat sudah dewasa berdemokrasi. Pilihan boleh berbeda, tetapi tetap bersahabat," tutur Immanuel yang disambut senyum oleh Huda. (Andri Donnal Putera/Kompas.com)