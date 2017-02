Menyehatkan Jiwa di Raga yang Sakit

Oleh Fransiska, S. Si

Pegiat Pendidikan dan Literasi

siskasugiarso@yahoo.co.id

Mens Sana In Corpore Sano, dicetuskan oleh Decimus Iunius Juvenalis, seorang pujangga Romawi sekitar abad kedua Masehi. Dengan bergulirnya waktu, ungkapan tersebut digunakan sebagai jargon dalam bidang olahraga dan kesehatan di seluruh dunia. Jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia bermakna "Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat".

Realitanya, banyak orang yang raganya sehat namun jiwanya sakit. Coba perhatikan orang sakit jiwa! Pada umumnya (tidak semua), orang dengan gangguan mental tidak mempunyai masalah kesehatan tubuh. Membahas tentang orang gila, Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, Senin (31/10/1016) juga menurunkan Headline tentang meningkatnya jumlah orang gila di Kaltim. Disinyalir jumlah tersebut dapat terus bertambah akibat lesunya perekonomian saat ini. Gila menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) versi online (daring) berarti 1. sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal): 2. tidak biasa; tidak sebagaimana mestinya; berbuat yang bukan-bukan (tidak masuk akal).

Demikian pula sebaliknya, tidak sedikit individu yang fisiknya tidak sehat akan tetapi mempunyai jiwa yang sangat sehat sekali. Sebut saja nama Ferrasta Soebardi. Memang nama di KTP - nya tidak setenar nama panggilannya, Pepeng. Ya, Pepeng yang kita lihat dulu sering mondar - mandir di televisi namun kini tidak akan pernah lagi karena beliau telah memenuhi panggilan pulang Sang Maha Pengasih dan Penyayang!

Semasa hidupnya Pepeng dikenal sebagai seniman multitalenta. Acara kuis Jari - Jari di salah satu televisi swasta nasional yang dipandunya meledak. Di tengah aktifnya berkegiatan, pada didiagnosis 9 November 2005 Pepeng divonis menderita penyakit langka bernama MS ( Multiple Sclerosis). Penyakit ini melemahkan saraf motorik, sensorik dan otonom sehingga kondisinya pun lumpuh mulai pinggang hingga kaki, Praktis berbagai kegiatan dilakukannya di atas kursi roda. Mirisnya lagi, semakin bertambahnya hari semakin mengkhawatirkan pula kondisi kesehatan fisiknya, hanya dapat terbaring di atas tempat tidur sehingga ia menyebut dirinya"Bedman". Alih - alih meratapi nasibnya, Pepeng justru tidak mau mengalah begitu saja. Ia tetap melaksanakan tanggung jawabnya memberi nafkah keluarganya dengan aneka bisnis kecil - kecilan bersama Utami Mariam (istrinya). Ia juga sukses merampungkan studi S2 dan memandu sebuah acara televisi "Ketemu Pepeng" di Gua Pepeng (kamarnya). "Pantang menyerah sebelum ajal", kata Pepeng untuk menyemangati dirinya sendiri dan orang lain yang sedang dilanda rasa sakit. Tidak terhitung aksi sosialnya meski sebenarnya ia juga sedang di dalam tahap kesempitan. Dari kisah hidup Pepeng kita bisa belajar bahwa meski raga sakit kita harus tetap berjuang menyehatkan jiwa dan tetap bersemangat menjalani hidup dengan menyebar manfaat bagi orang lain. Sementara dari Utami kita bisa mengintrospeksi diri, sejauh mana penerimaan kita terhadap kondisi pasangan hidup kita.

Selama delapan belas tahun Nabi Ayub sakit. Istri Nabi Ayub pun meminta Nabi Ayub agar memohon kepada Allah SWT. untuk mengangkat penyakitnya. Namun ditolak oleh Nabi Ayub. "Aku malu pada Tuhan yang telah memuliakan aku selama delapan puluh tahun. Mengapa aku tidak sabar menjalani sakit yang hanya delapan belas tahun?". ('Amru Khalid dalam Dengarkan Suara Hati, 2005). Dalam Surat Al Anbiya (21) : 83 disebutkan "Dan ingatlah kisah Nabi Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang". Keikhlasan, kesabaran dan rasa syukur mengalami rasa sakit yang luar biasa kunci menyehatkan jiwa dalam raga yang sakit. Jelas tidak mudah, namun itu resepnya.

Salah seorang pakar Psikologi Olahraga Kanada, Terry Orlick, menyebutkan syarat - syarat bagi atlet agar dapat meraih kualitas permainan (olahraga) yang bagus. Syarat - syarat ini juga terasa tepat diterapkan pada orang yang sakit. Syarat - syarat tersebut dikenal dengan nama "The Zone of Excellence", yang berisi :

1)Pikiran Positif. Hanya pikiran positif yang dapat membuahkan hasil positif pula. Sebaliknya, pikiran negatif tidak akan bisa melahirkan hasil positif.

2)Citra Diri Positif. Kepercayaan pada diri sendiri yang memiliki citra positif akan mendorong munculnya perasaan positif yang pada akhirnya membantu kita bertindak positif juga.

3)Pelajaran dari siapapun dan kapanpun. Kita bisa mendapatkan peajran dari orang lain di setiap situasi berbeda untuk bekal perbaikan diri.

4)"Saya Bisa". Keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi mutlak diperlukan untuk meraih hasil yang bagus. Misalkan hasilnya belum sebagus apa yang kita inginkan, setidaknya prinsip "Saya Bisa" dapat memantik kita berbuat lebih baik lagi ke depannya.

5)Selalu ada peluang dan kemungkinan. Jangan menyerah jika di satu peluang kita gagal.

6)Fokus. Fokus akan memudahkan mencapai target dan menjadi penyemangat kala kegagalan menyerang.

7)Butuh anak tangga (step by step achieving). Untuk mencapai hasil maksimal diperlukan rentetan proses bertahap. Setiap orang belum tentu memiliki kesamaan pencapaian.

Alan Sheppard, orang Amerika pertama dan orang kedua di dunia yang berhasil pergi ke ruang angkasa. Ia didiagnosa mengidap penyakit Meniere's, sejenis gangguan bagian dalam telinga. Penyakit ini memberi efek berupa mual, pusing dan disorientasi, akibatnya ia tidak diperbolehkan lagi ke luar angkasa. Tetapi Alan tidak mau menyerah, setelah dioperasi kembali ke ruang angkasa. Penyakit ini juga sama dirasakan Vincent Van Gogh, si pelukis kondang.

Semua masalah (termasuk sakit) adalah masalah bagi yang menganggapnya masalah. Dibalik kenikmatan berupa sakit tentunya banyak terselip kasih sayang Allah SWT. Biarlah raga sakit, asal jiwa jangan ikut sakit pula. Penyakit bukan halangan untuk terus berkarya dan menyebarkan bibit - bibit keberkahan bagi orang lain.