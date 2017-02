Peduli Pendidikan, Dian Sastrowardoyo Salurkan Beasiswa untuk Pelajar Kurang Mampu

TRIBUNKALTIM.CO -- Berparas cantik, dikenal cerdas, dan peduli sosial, sangat cocok untuk mendeskripsikan Dian Sastrowardoyo.

Aktris pemeran film Ada Apa Dengan Cinta ini memberikan kontribusi dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

Kepedulian Dian terhadap dunia pendidikan ini ia wujudkan dengan menyalurkan bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada beberapa pelajar.

Melalui akun Instagramnya, Dian mengunggah foto bersama para pelajar kurang mampu yang beruntung mendapatkan beasiswa.

Beasiswa pendidikan yang disalurkan oleh aktris cantik ini yaitu Sastrowardoyo Scholars atau Beasiswa Dian.

Penyaluran beasiswa ini sendiri merupakan perdana dan baru angkatan pertama.

"Bersama #SastrowardoyoScholars #BeaSiswaDian batch 1. Bangga lihat mereka yang semakin percaya diri.. sekarang sudah jadi anak anak kampus," tulis Dian.

Selain memberikan bantuan beasiswa tingkat kuliah, Dian tak lupa memberikan pesan kepada para penerima beasiswa.

"Ciyeeh.. bangga deh adik adik..!! Keep up the good work dan semangat terus belajarnya!," ungkap wanita yang menyandang gelar S2 ini.

Tak ayal, niat terpuji yang dilakukan Dian ini mendapatkan respon positif dari kalangan pengguna Instagram.



Netizen pun memberikan beragam komentar mulai dari bangga dan menjadikan Dian sebagai sosok artis yang patut dicontoh.

"Sangat membanggakan, patut dicontoh artis lain agar kekayaannya tidak utk foya2aja," tulis akun turenxfollowers.

"Selalu menginspirasi mba @therealdisastr .Semoga keberkahan selalu menyertai mu," ungkap akun picassocarpet.jogja.

"Salut banget sama kak dian," sahut akun ana_maniez26.

"Coba artis lain seperti mbak @therealdisastr yah,pasti banyak adik2 yg bisa meraih mimpinya..in shaa allah," timpal akun akrisoe. (*)