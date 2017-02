Reza Rahadian Lengket dengan Adinia Wirasti, Dian Sastro Ikutan Baper

TRIBUNKALTIM.CO - Aktor tampan Reza Rahadian belum lama ini sukses membuat para penggemarnya patah hati.

Melalui akun Instagram pria yang telah menuai banyak penghargaan atas perannya di sejumlah film layar lebar ini melakukan siaran langsung yang mengumbar kemesraan bersama seorang aktris cantik aktris cantik Adinia Wirasati.

Dalam tayangan tersebut tampak Reza memeluk dan mencium mesra Andinia yang merupakan lawan mainnya di film terbaru mereka berjudul "Critical Eleven".

Tak hanya mengumbar kemesraan saja, bahkan Reza dan Andinia memiliki panggilan akrab mereka.

Tentu saja siaran langsung yang dilakukan Reza ini membuat kalangan netizen heboh.

Reza Rahadian dan Adinia Wirasti (Instagram @lambenyinyir)

Bahkan tak sedikit yang dibuat baper (bawa perasaan) hingga patah hati melihat kemesraan keduanya.

Nah, rupanya kemesraan keduannya ini tak hanya rekaman video tersebut, Reza dan Andinia kembali membuat publik baper dengan melakukan siaran langsung di Instagram.

Seperti hasil screenshot yang diunggah oleh akun gosip @lambenyinyir memperlihatkan keduanya kembali kompak mesra melakukan siaran langsung.

Uniknya, tak hanya kalangan netizen biasa yang dibuat baper melihat kedekatan mereka.

Aktris cantik Dian Sastrowardoyo rupanya juga ikut dibuat baper. Bahkan Dian meninggalkan komentar yang menggoda keduanya.

"Cium! Cium! Cium!," tulis @therealdisastr.

Tak berhenti disitu, Dian kembali menuliskan komentar menyarankan agar keduannya menikah. "Gih kawin gih," ungkap Dian.

Reza Rahadian dan Adinia Wirasti bikin baper (Instagram)

Namun sebagian netizen menanggapi bahwa kemesraan Reza dan Adinia ini hanya sebatas untuk mendongkrak film terbaru mereka.

"Bagian dr promosi minceu mba disas khan best and closed friend mba anya eh adin..ga salah ikutan ramein hebohnya #criticaleleven sebelum tayang mei tar.. Hehehe just in my humble opinion sii," tulis viethachan.

"Aaah itu cuma citra, awalan pe akhiran an mak," komentar akun 3koprasetyo. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)