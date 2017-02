Cinta Banget sama Film Disney, Sandra Dewi Janji Tularkan Hobinya kepada Anak

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Artis peran Sandra Dewi (33) mengatakan bahwa, jika nanti sudah dikaruniai anak, ia ingin menularkan rasa cintanya terhadap film-film Disney kepada buah hatinya.

"Nanti, kalau aku punya anak, akan aku kasih nonton semua film Disney, he he he," ujar Sandra usai memandu konser We Love Disney di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada Minggu (12/2/2017) malam.

Menurut istri pengusaha Harvey Moeis ini, rata-rata film animasi produksi Disney memberi hiburan sekaligus nilai kehidupan bagi anak-anak.

"Jadi, kalau anak-anak kita nonton film Disney itu udah pasti aman," ujarnya.

Perempuan yang lahir di Pangkal Pinang ini mengaku sangat menggemari film-film Disney sedari kecil, terutama karakter putri-putrinya.

Berbagai hal berbau Disney ia koleksi, salah satunya sepatu kaca milik Cinderella.

"Dari kecil aku suka sama Disney. Menikah pun di Disneyland (Tokyo, Jepang). Aku memang cinta banget, aku rasa semua orang tahu. Aku setiap hari dengar lagu-lagu Disney, terus aku udah tiga tahun jadi brand ambassador Disney Indonesia. Kalau bisa mereka tidak akan pernah menggantikan aku," tuturnya lalu tertawa kecil. (Andi Muttya Keteng Pangerang)