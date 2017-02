Sukses La La Land Jadi Film Terbaik BAFTA

TRIBUNKALTIM.CO - Film musikal La La Land dinyatakan sebagai film terbaik di ajang penghargaan film Inggris, BAFTA, yang digelar di Royal Albert Hall, London, Minggu (12/2/2017).

Film garapan Damien Chazelle itu juga memenangi empat kategori lainnya, yakni sutradara terbaik untuk Chazelle, pemeran utama terbaik untuk Emma Stone, serta sinematografi dan musik asli terbaik.

Kemenangan ini semakin mengukuhkan dominasi La La Land pada musim penghargaan film tahun ini. Peluangnya merajai Academy Awards pada 26 Februari mendatang juga semakin terbuka lebar.

Ketika menerima penghargaan sebagai pemeran utama terbaik, Emma Stone mengatakan bermain dalam La La Land merupakan salah satu pengalaman luar biasa dalam hidupnya.

Ia lalu berterima kasih kepada BAFTA yang sudah mempersatukan industri film untuk merayakan kreativitas, yang melampaui semua batasan, serta membuat orang tidak merasa sendiri.

Gelar pemeran utama pria terbaik direbut oleh Casey Affleck berkat aktingnya dalam film Manchester by the Sea.

"Ini kehormatan yang tidak akan pernah saya lupakan," kata Affleck.

Pada kesempatan itu ia menceritakan alasannya mendalami akting.

"Saat saya masih kecil, Ibu membawa saya ke pertemuan anak-anak yang kecanduan alkohol. Itu terapi tetapi itu juga akting dan sejak itu akting menjadi gairah saya," tutur adik Ben Affleck tersebut. (*)

Berikut daftar pemenang BAFTA:

BEST FILM: “La La Land,” Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt

DIRECTOR: Damien Chazelle, “La La Land”

LEADING ACTOR: Casey Affleck, “Manchester By the Sea”

LEADING ACTRESS: Emma Stone, “La La Land”

BEST ANIMATED FILM: “Kubo and the Two Strings”

SUPPORTING ACTOR: Dev Patel, “Lion”

SUPPORTING ACTRESS: Viola Davis, “Fences”

ORIGINAL SCREENPLAY: “Manchester By the Sea,” Kenneth Lonergan

ADAPTED SCREENPLAY: “Lion,” Luke Davies

FILM NOT IN THE ENGLISH LANGUAGE: “Son of Saul,” Laszlo Nemes, Gabor Sipos

DOCUMENTARY: “13th,” Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish

OUTSTANDING BRITISH FILM: “I, Daniel Blake,” Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty

EE RISING STAR AWARD (VOTED FOR BY THE PUBLIC): Tom Holland

ORIGINAL MUSIC: “La La Land,” Justin Hurwitz

CINEMATOGRAPHY: “La La Land,” Linus Sandgren

EDITING: “Hacksaw Ridge,” John Gilbert

PRODUCTION DESIGN: “Fantastic Beasts and Where to Find Them,” Stuart Craig, Anna Pinnock

COSTUME DESIGN: “Jackie,” Madeline Fontaine

MAKE UP AND HAIR: “Florence Foster Jenkins,” J. Roy Helland, Daniel Phillips

SOUND: “Arrival,” Sylvain Bellemare, Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl

SPECIAL VISUAL EFFECTS: “The Jungle Book”